1 Parla Giulia Salemi

Una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 5 è stata certamente Giulia Salemi. Come sappiamo l’influencer, che aveva già partecipato alla terza edizione del reality, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco, conquistando ancora una volta il cuore del pubblico. Proprio all’interno della casa la Salemi ha trovato non solo l’amore con Pierpaolo Pretelli, ma anche avuto modo di rincontrare Tommaso Zorzi, col quale in passato ha avuto una lunga amicizia. Negli ultimi tempi però a causa di alcuni screzi tra i due c’erano state alcune tensioni, che avevano portato ad un allontanamento.

Anche all’interno della casa del GF Vip, tra Giulia Salemi e Tommaso ci sono stati alcuni scontri ed era sembrato che la loro amicizia fosse giunta al capolinea. Tuttavia dopo la fine del reality sembrerebbe che i due stiano cercando di mettere da parte le divergenze, al punto che Zorzi ha anche invitato l’influencer alla prima puntata del suo programma, IL Punto Z. Adesso come se non bastasse Giulia, nel corso di un’intervista per Coming Soon, ha fatto intendere di essersi riappacificata con Tommaso. I due infatti starebbero provando a chiarire, nonostante ci sia ancora bisogno di tempo affinché il legame possa rinsaldarsi del tutto. Queste le parole della Salemi in merito:

“Con Tommaso stiamo provando a chiarire, piano piano, prendendoci il tempo necessario. Ho capito dove ho sbagliato con lui, ma gli voglio bene tanto che quando mi ha invitata alla prima puntata del suo programma ci sono andata senza pensarci! Sono molto felice per tutto il successo che sta avendo, credo che sia assolutamente meritato e di certo sta facendo da apripista per tutti i giovani che vogliono convertire le esperienze social in televisive”.

