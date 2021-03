2 Tommaso risponde a Giulia

Non sembra esserci speranza di riconciliazione tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. All’interno della casa del Grande Fratello Vip il loro legame ha subito un grosso stop. Più volte il vincitore del GF Vip ha specificato che tra lui e la Salemi non c’era un’amicizia e che avevano litigato molti mesi prima. Una volta eliminata dal reality, Giulia ha raccontato a Verissimo di aver visto alcuni filmati che l’avevano particolarmente colpita.

Si riferiva in particolare ad una discussione in “piazzetta Morra” dove Tommaso ha definito la Salemi Amy Winehouse e ha anche parlato di San Patrignano. Parole che per l’influencer persiana sono state difficili da digerire e che l’hanno fatta stare male. Silvia Toffanin ha mostrato a Tommaso l’estratto dell’intervista in questione e Zorzi ha immediatamente chiarito la situazione. “Siamo sempre lì, se tu sei una mia amica e mi conosci se ti offendi è perché hai scelto di offenderti tu non perché ti sei sentita offesa“, ha dichiaratao.

“Era una boutade, io credo che sia stata molto strumentalizzata questa cosa – ha proseguito Tommaso Zorzi, che ha poi rispedito al mittente le accuse asserendo che, a sua volta, era stato molto spesso menzionato dai “Prelemi” – Io ho senttio delle cose assurde. Mi ha chiamato cecchino, mi ha detto che sono perfido, che sparo dritto al cuore. Lei e lui (Pierpaolo Pretelli ndr) hanno fatto un taglia e cuci su di me“. La Toffanin ha poi chiesto all’influencer quali fossero stati i motivi della fine della loro amicizia. Zorzi ha parlato nuovamente del libro della discordia, di cui ha già parlato all’interno della casa.

*pausa*

– Silvia: “un minuto di silenzio”

– Tommaso: “NO.”



pic.twitter.com/ZMBo52qkub — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) March 6, 2021

E su una possibile riconciliazione ed un chiarimento con la Salemi, Tommaso ha chiarito ancora una volta che non potrà esserci amicizia. Dopo il GF Vip il ragazzo è riuscito invece finalmente a chiarire con Aurora Ramazzotti, di cui aveva parlato nel corso del reality. I due si sono contattati e Zorzi garantisce che, appena sarà possibile, ritroverà la sua amica.

Le news non sono finite qui