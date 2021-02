1 La domanda indiscreta di Tommaso Zorzi

Serata spiazzante quella di ieri al Grande Fratello Vip 5. Inaspettatamente infatti Dayane Mello ha ammesso di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò e a quel punto anche gli altri concorrenti, tra cui Tommaso Zorzi, sono rimasti senza parole per quanto accaduto. Durante la notte così, a seguito dei vari scontri avvenuti con la modella, l’attrice si trovava in stanza con Stefania Orlando, Andrea Zelletta e con l’influencer, e insieme hanno affrontato la questione. A quel punto così i Vipponi hanno cercato di capire cosa stesse provando la Cannavò, che così ha affermato:

“Ci sono quelli a cui piacciono solo le donne, solo gli uomini, e gli uomini e le donne. A me cosa piace? Sono pure affari miei. Strumentalizzare no. Quella è un’altra cosa”.

Non contento però Tommaso Zorzi ne ha approfittato per fare una domanda indiscreta a Rosalinda, per cercare di avere un po’ di chiarezza in merito al suo orientamento sessuale. Senza giri di parole così l’influencer milanese ha affermato:

“Tu sei etero o bisessuale?”.

Inaspettata la replica di Rosalinda, che rispondendo con simpatia a Tommaso Zorzi ha concluso:

“Io sono tutto quello che tu vuoi”.

Nel mentre al momento c’è una netta frattura tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, al punto che l’attrice ha anche negato un confronto con la modella. Che nei prossimi giorni tra le due arrivi l’ennesimo chiarimento? Non resta che attendere per scoprirlo.