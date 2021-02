1 Rosalinda Cannavò rifiuta il confronto con Dayane

Dayane Mello ieri, per la prima volta, ha aperto il suo cuore dichiarandosi a Rosalinda Cannavò. Un amore che ha spesso mascherato per rispetto della situazione dell’attrice fuori la Casa e ancor di più nel momento in cui quest’ultima si è avvicinata ad Andrea Zenga.

Ieri sera, però, nel corso della puntata Dayane Mello ha vuotato il sacco e ha rivelato la sua verità e il perché alcune volte ha avuto reazioni così eccessive nei confronti di Rosalinda Cannavò. Ultimamente le due si sono piuttosto allontanate per svariati motivi e proprio questo ha spinto la brasiliana, ieri sera, a preservare la sua amicizia con Samantha de Grenet e sacrificare Rosalinda al televoto con Stefania Orlando.

In cuor suo Dayane Mello spera che la Cannavò possa salvarsi, nonostante sappia perfettamente che la sua scelta non sia stata capita. Dopo la puntata, infatti, è corsa subito a parlare con Rosalinda, chiedendo di poter parlare con lei, ma quest’ultima ha declinato l’invito, dicendo di sentirsi sicura di non volere più avere a che fare con lei.

Poco dopo in cucina con Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò ha aggiunto testuali parole, sferrando una precisa accusa nei confronti di Dayane: “Almeno questo è servito a smascherarla. Oggi ti dice che non meriti la finale ma domani che sei fantastica e devi arrivare fino alla fine. È così innamorata di me che mi ha proposto suo fratello”

È così innamorata di me che mi ha proposto suo fratello"

Questa quindi la presa di posizione di Rosalinda Cannavò. Rovistando sul web abbiamo trovato i video in cui Dayane Mello parla con lei di suo fratello, ma in realtà dice cose molto diverse da quelle lasciate intendere dall’attrice durante la chiacchierata con Stefania Orlando…