1 Al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi confessa di aver scambiato Samantha de Grenet per una contestata tronista di Uomini e Donne

Venerdì la Casa del GF Vip si è ripopolata di 3 nuovi vipponi: Samantha de Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. I concorrenti hanno accolto con entusiasmo i nuovi arrivati, eccetto Tommaso Zorzi che, come vedremo in seguito, ha avuto un battibecco piuttosto acceso con la Lorenzini.

Intanto in chiacchierata, Tommaso Zorzi ha confessato a Giacomo Urtis un qualcosa che riguarda una delle new entry. La folta chioma di capelli di Samantha de Grenet, infatti, per un attimo ha ingannato il ragazzo, che l’aveva scambiata per una contestata tronista di Uomini e Donne. L’influencer era convinto che la nuova concorrente fosse Sara Affi Fella. Ma leggiamo le sue parole e il video in questione:

“Amo, io quando ho visto per la prima volta Samantha De Grenet, che so benissimo chi è, alla prima inquadratura ho detto: ma è Sara Affi Fella?” – ha raccontato Tommaso Zorzi, scoppiando poi a ridere con Giacomo Urtis.

"Amo, io quando ho visto per la prima volta Samantha De Grenet, che so benissimo chi è, alla prima inquadratura ho detto: ma è Sara Affi Fella?" SONO VOLATA #gfvip pic.twitter.com/nL2iFxu6sB — Anastasia 𝔽𝔸𝕃𝕊𝔸𝔸𝔸 (@Benz0diazepin4) December 12, 2020

La confessione di Tommaso Zorzi ha fatto sorridere (e non poco) gli utenti del web che, probabilmente, per un attimo magari avranno pensato la stessa cosa.

Se con Samantha de Grenet e Filippo Nardi, Tommaso Zorzi si sta trovando piuttosto bene, non si può dire lo stesso per Sonia Lorenzini. Con l’ex di Uomini e Donne, infatti, ha avuto una lite furiosa…