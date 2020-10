3 Tommaso Zorzi si sfoga al Grande Fratello

Un comunicato del Grande Fratello Vip ha agitato gli animi in casa, in special modo quello di Tommaso Zorzi. Nel pomeriggio gli autori hanno deciso di far commentare ai ragazzi della casa, in forma anonima, quali sono le persone che meno si espongono. Nei giorni scorsi, tra i commenti social che il GF gli ha fatto leggere, ce ne sono stati alcuni riguardanti dei “comodini“. Per comodini si intendono persone che in casa non hanno sviluppato forti dinamiche e che restano spesso nell’ombra.

Di conseguenza gli autori del Grande Fratello hanno chiesto ai concorrenti di dire chi, secondo loro, sarebbero le persone che meno si espongono. Da quello che doveva essere un qualcosa fatto in forma anonima, è partito un vero e proprio caso. Primo tra tutti Tommaso Zorzi, che ha espresso subito la propria opinione:

“Sono in un gioco e sollevo le questioni. Non è che arrivo alle tavolate e metto zizzania nella vita, ma questo è un gioco e così voglio fare. Bisogna creare delle dinamiche. Non è che nella vita mi faccio gli affari degli altri, ma qui invece sì perché questo è un lavoro.”

Da questo discorso di Tommaso è dunque partito un faccia a faccia sia con Enock che con Massimiliano.