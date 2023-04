NEWS

Nicolò Figini | 4 Aprile 2023

tommaso zorzi

In questi ultimi giorni Tommaso Zorzi è tornato a far parlare di sé per la lettera che ha scritto per il suo pene circonciso

La lettera di Tommaso Zorzi

Era il novembre dello scorso anno quando Tommaso Zorzi aveva informato tutti i suoi follower che si sarebbe fatto circoncidere. Un intervento abbastanza di routine al quale ha dovuto sottoporsi per ovviare ad alcuni problemi non meglio specificati. Questo il suo discorso all’epoca:

“Novità in casa Zorzi. Ho appena fatto un appuntamento con il dottore e con molta probabilità, se non settimana prossima quella dopo, mi devo operare. Niente di grave, nel senso che mi devo circoncidere. Però è pur sempre un’operazione. Più che altro è il post che sarà un attimino fastidioso. Nel senso che il dottore mi ha detto che il mese dopo è il mese di guarigione… A parte che non puoi avere nessun tipo di rapporto, neanche con te stesso. È doloroso anche nel caso in cui ti venisse un’erezione“.

A distanza di qualche mese, quindi, si sta riprendendo e rimettendo in sesto. La convalescenza dopo un’operazione del genere è abbastanza faticosa e fastidiosa. Tuttavia, in queste ore, ha parlato della sua esperienza e in radio a letto una sorta di lettera rivolta alle proprie parti intime. Ecco le sue parole:

“Caro pene, dopo 27 anni che ci conosciamo è la prima volta che ti guardo in faccia e devo dire che sei un gran bel pene. Mi sono sempre interrogato su come fosse il mio glande. E ora che posso finalmente dire di avere anche un bel glande sono felice di aver fatto questa operazione. Sono molto fiero di come l’hai gestita. Sei guarito, hai superato 40 giorni in maniera egregia. E non vedo l’ora di poterti usare di nuovo”.

