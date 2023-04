NEWS

Andrea Sanna | 4 Aprile 2023

GF Vip 7

Oriana Marzoli in hotel con Daniele Dal Moro

Uscita dalla Casa del GF Vip 7 come seconda classificata (anche se sperava tanto in una vittoria), Oriana Marzoli ha ritrovato Daniele Dal Moro. L’imprenditore veneto con cui ha intrapreso una conoscenza nel reality show di Canale 5 si è appostato fuori dallo studio a bordo di un van.

Mai e poi mai Oriana Marzoli avrebbe immaginato di ritrovarlo lì ad aspettarla. È rimasta sorpresa di questo gesto e appena l’ha visto nel suo volto si è formato un sorriso enorme, per poi stringersi in un tenero abbraccio. Ma cosa è accaduto dopo? A svelarlo è stata proprio la venezuelana mediante i suoi social. La concorrente ha fatto sapere di aver trascorso la notte insieme in albergo con Daniele Dal Moro. Ha svelato che per tutta la notte hanno parlato e si sono scambiati confidenze e attenzioni, tra carezze e baci, riportiamo testuali parole:

“È incredibile ma sono le 9 e un quarto e non siamo ancora andati a dormire”, ha confessato Oriana Marzoli per poi elencare tutte le cose fatte. Nel mentre Daniele Dal Moro ha continuato a coccolarla e lei ha sottolineato la dolcezza del ragazzo per le attenzioni che le sta riservando, esattamente come desiderava. In tutto ciò il veneto non ha fatto una piega, ma a fine video ha chiesto a Oriana di mettere via il dispositivo. Con fare divertito ha detto di “che pesante, metti via sto telefono” per stare insieme a lui.

Oriana e Daniele insieme in hotel dopo la finale del GF Vip pic.twitter.com/RU4OrC8HhS — disagiotv (@disagio_tv) April 4, 2023

Un video questo che sta già facendo sognare i fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che non vedevano l’ora di rivederli finalmente insieme! Ora avranno tutto il tempo per potersi conoscere e approfondire meglio questo legame nato nel reality show. Se sono rose, fioriranno!

