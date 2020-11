3 Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi si rasa i capelli a zero

Giornata di cambiamenti per Tommaso Zorzi. La puntata di ieri ha lasciato degli strascichi nei ragazzi in casa. Alfonso Signorini, infatti, ha comunicato ai concorrenti che il Grande Fratello Vip non finirà a inizio dicembre, bensì l’8 febbraio. Uno slittamento di oltre due mesi, che i vipponi non hanno accolto proprio con grande calore.

Tra tutti, quelli che hanno preso peggio la notizia sono stati Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Ognuno con le proprie ragioni, tuttavia il prolungamento è stato ritenuto abbastanza eccessivo e c’è dunque chi pensa di abbandonare. Dopo una notte travagliata, Tommaso ha però deciso di apportare una novità al suo look. Come per affrontare questa nuova (lunga) avventura, Zorzi si è rasato i capelli. Il parrucchiere che ha realizzato l’opera è stato Andrea Zelletta e sul web si sono scatenati i commenti.

CROCCANTINO CHE RASA I CAPELLI A TOMMY #GFVIP pic.twitter.com/lVgpsCeYKD — fede; 𝒜ℛ (@Federicag2000) November 24, 2020

Lo staff di Zorzi, sul suo profilo Instagram, ha paragonato il suo gesto a quello di Britney Spears nel 2007. I social sono stati inondati dalle sue immagini, tra chi lo preferisce rasato e chi con i capelli lunghi. Insomma, una ventata d’aria fresca dopo ore piuttosto pesanti. Tommaso, infatti, dopo la puntata ha avuto degli screzi sia con Stefania Orlando che con Francesco Oppini.

