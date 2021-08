1 Tommaso Zorzi e la pausa dai social

Nelle ultime settimane Tommaso Zorzi aveva annunciato che si sarebbe preso una piccola pausa dai social. Si trovava, infatti, in vacanza con il fidanzato Tommaso Stanzani e aveva bisogno di passare del tempo per conto suo. Una sorta di disintossicazione dal telefono e da Instagram. Le ferie le ha passate alle isole Eolie, godendosi il sole e il mare. Adesso è tornato e ha rivelato più nel dettaglio il perché di questa scelta. Ecco le sue parole:

Buongiorno, sono tornato. Come sapete ho fatto una pausa dai social. Ma non soltanto per una questione mia di detox, ma alla luce degli avvenimenti che stiamo leggendo sui giornali. Tra cui Haiti e l’Afghanistan… Ho messo un po’ più in prospettiva quelli che credevo essere dei miei problemi. Mi svegliavo ogni mattina e, veramente, baciavo ogni singola piastrella che calpestavo. Perché, in fondo, siamo nati in questa parte del mondo che oggi ci permette di essere liberi e non è cosa da poco.

Ecco, perciò, il motivo per il quale Tommaso Zorzi ha deciso di allontanarsi momentaneamente dai social. Non solo per rilassarsi, ma anche per riflettere su questioni più grandi e importanti. Fatto sta che adesso ha ripreso le Stories quotidiane. Ricordiamo, inoltre, che molto presto lo vedremo su Real Time e Discovery+ nella prima stagione italiana di Drag Race. Insieme a lui anche Chiara Francini e Priscilla. Le registrazioni avverranno a settembre, mentre sulla piattaforma streaming a pagamento potranno essere viste da novembre. In chiaro, invece, arriveranno qualche tempo più tardi, forse nel 2022.

Mentre attendiamo notizie più chiare sulla messa in onda in TV e sul cast che vedremo all’interno del programma, rivediamo un evento poco piacevole che è capitato all’influencer e al compagno qualche tempo fa. Continuate a leggere…