1 La complicità tra Tommaso Zorzi e Stanzani

In questi giorni Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi, per la gioia dei fan, si trovano insieme in Puglia. I due si stanno godendo un po’ di relax tra le meraviglie del BelPaese, ma c’è un’altra ragione dietro a questa partenza. Il ballerino infatti è stato chiamato per far parte del corpo di ballo di Battiti Live, che si registra proprio nella regione del meridione. E ovviamente ad accompagnarlo è stato l’influencer, che dal backstage non manca occasione di fare il tifo per lui.

Nel dietro le quinte sul rampollo milanese e l’ex concorrente di Amici qualcosa si è lasciato scappare Andrea Damante. Durante alcune Instagram stories insieme a Tommaso Zorzi, il deejay che sta promuovendo l’uscita del suo ultimo singolo ha detto: «Non vedo l’ora che il tuo moroso la balli», con l’ex gieffino particolarmente entusiasta. Le parole del Dama hanno fatto sognare i fan che ormai da alcune settimane sperano come “i due Tommy” possano uscire ufficialmente allo scoperto, anche a seguito di diverse paparazzate.

Durante la tarda serata di ieri, dopo la cena insieme a Elisabetta Gregoraci, è arrivato un altro video da parte di Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi che in pochissimi minuti è circolato sul web. Nel breve filmato si sono mostrati complici e affiatati, ma mentre si stavano avvicinando per scambiarsi qualche effusione, l’influencer ha staccato, lasciando i fan nel dubbio.

Tommaso Stanzani e Tommaso Zorzi ieri sera 😊 pic.twitter.com/kuT8sUqEMK — disagiotv (@disagio_tv) June 27, 2021

Trascorrere dei giorni in compagnia di Tommaso Zorzi per Tommaso Stanzani è un ottimo modo anche per festeggiare il diploma appena conseguito…