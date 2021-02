1 Lo spoiler di Tommaso Zorzi

Mancano poche ore alla finalissima del Grande Fratello Vip 5, e al momento a sfidarsi al televoto ci sono Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta. Uno dei due, ad inizio diretta, dovrà lasciare la casa, perdendo così la possibilità di continuare la corsa verso la vittoria. Nel mentre ieri sera i 5 Vipponi si sono goduti un’ultima serata tra buon cibo e risate, e dopo aver svelato le loro strategie, i gieffini hanno richiesto alla produzione della musica. Proprio Zorzi ha chiesto agli autori un celebre brano di Myss Keta, Le Ragazze Di Porta Venezia, uno dei suoi pezzi preferiti della cantante. Queste le sue dichiarazioni:

“Vi prego mettete Le Ragazze di Porta Venezia di Myss Keta. Cioè io sono una ragazza di Porta Venezia e sono sei mesi che non sento Le Ragazze di Porta Venezia”.

A quel punto ad intervenire è stato Andrea Zelletta, che ha chiesto a Zorzi quale fosse il vero nome di Myss Keta:

“Si chiama Fede lei?”.

Inaspettatamente così Tommaso Zorzi, sorprendendo il web, ha svelato il vero nome di Myss Keta, che sarebbe Monica:

“No, Monica”.

Come reagirà Myss Keta nello scoprire che Tommaso Zorzi ha svelato il suo vero nome? Come è noto l’identità della cantante mascherata è sempre stata avvolta nel mistero, nonostante tante siano state le teorie del web. In attesa di scoprire come la prenderà la cantante, rivediamo cosa è accaduto qualche ora fa, quando ad tornare a parlare di Zorzi è stata Giulia Salemi.