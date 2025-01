Poche ore fa Giulia De Lellis ha festeggiato il suo 29esimo compleanno e per l’occasione è arrivata la romantica dedica del fidanzato Tony Effe.

La dedica di Tony Effe per Giulia De Lellis

Non è ormai più un mistero che Tony Effe e Giulia De Lellis sono una coppia a tutti gli effetti. Dopo mesi di avvistamenti e indiscrezioni, il rapper e l’influencer hanno deciso di uscire alla luce del sole, confermando la loro relazione. In queste settimane dunque i due si sono mostrati spesso insieme sui social e sembrerebbe che tutto stia procedendo a gonfie vele tra loro. A breve Tony e Giulia debutteranno anche al Festival di Sanremo 2025 insieme, seppur in ruoli diversi.

Mentre il cantante, come è noto, parteciperà alla kermesse tra i Big in gara, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà una delle opinioniste del DopoFestival e di certo entrambi sapranno come stupirci. In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Come forse in molti sapranno, nella giornata di ieri Giulia De Lellis ha festeggiato il suo 29esimo compleanno. Per l’occasione dunque sui social è arrivata la dolce e romantica dedica di Tony Effe, che su Instagram ha postato una foto della sua compagna, affermando semplicemente: “La mia ragione di vita”. Ovviamente il messaggio ha fatto il giro del web e non è mancata la reazione entusiasta dei fan, che da mesi fanno il tifo per questa meravigliosa coppia.

Poche ore fa intanto il cantante, raggiungo dai microfoni del TG1, ha rivelato perché il titolo della sua canzone in gara a Sanremo (Damme ‘na mano) è in romano. In merito Tony ha spiegato: “Il titolo è in romano perché la critica che mi fanno sempre i miei amici di Roma quando mi vengono a trovare è: ‘ma che sei diventato milanese? ma come parli?’. Anche se io il mio accento romano lo sento. Ci tenevo a parlare della mia città, da lì è partito tutto. Io vivo a Milano da un po’ e questa canzone è un po’ uno scusarmi verso la mia città per averla lasciata”.