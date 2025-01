Non tutti ricordano che, quando era uno degli allievi di Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino ebbe modo di volare a Los Angeles per un’esperienza unica.

Il vecchio video con protagonista Stefano De Martino

Negli ultimi mesi Stefano De Martino ha consolidato il suo ruolo di conduttore e senza dubbio a oggi è uno dei volti più amati della tv italiana. Quest’anno infatti il presentatore è arrivato ad Affari Tuoi, prendendo ufficialmente il posto che era stato di Amadeus. In breve tempo così Stefano ha saputo conquistare il cuore del pubblico e sera dopo sera tiene compagnia a milioni di telespettatori. A oggi il celebre game show sta registrando ascolti da capogiro e di certo la scelta della Rai di puntare su De Martino si è rivelata essere più che giusta.

Nel mentre nelle ultime ore a tornare virale sui social è stato un vecchio video con protagonista Stefano, risalente ai giorni in cui era uno degli allievi di Amici di Maria De Filippi. Non tutti ricordano che proprio grazie al talent show di Canale 5, il ballerino ebbe la grande opportunità di volare a Los Angeles per vivere un’esperienza unica e il video del momento sta facendo il giro del web.

Pochi mesi fa intanto, nel corso di un’intervista per Il Corriere della Sera, Stefano De Martino ha parlato proprio del periodo in cui era ad Amici, rivelando di essersi montato la testa dopo la partecipazione al talent show. In merito il conduttore ha dichiarato:

“Quando mi sono montato la testa? Agli inizi, con Amici, quando tutti mi fermavano nella metro. In quel periodo ho avuto su me stesso pensieri fuori misura. Per fortuna subito dopo sono andato a New York, dove sono entrato in una compagnia di ballo, ed ero l’italiano che si distingueva perché non sapeva parlare bene l’inglese. È stato prezioso per ridimensionarmi”.