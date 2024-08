In queste ore si sta diffondendo una nuova indiscrezione sulla presunta relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis. Ecco che cosa sarebbe successo nel dietro le quinte di un concerto del cantante.

Nuovi rumor su Tony Effe e Giulia De Lellis

Continuano i rumor estivi, anche se ormai ci stiamo avvicinando alla fine dell’estate, su Giulia De Lellis e Tony Effe. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui l’influencer e il cantante sono stati visti insieme a girare per le strade di Nspoli alcune settimane fa.

In seguito è arrivata la smentita da parte del rapper spesso, ma gli avvistamenti di Giulia non sono terminati. Di recente infatti è stata vista nel dietro le quinte di un evento al quale ha preso parte Tony.

In queste ore inoltre sono stati fotografati ancora una volta nello stesso posto e lo sappiamo per una segnalazione arrivata a Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha pubblicato uno scatto in cui si vedono Giulia De Lellis e Tony uscire insieme prima della sua esibizione:

“Mia nipote al Praja di Gallipoli con Tony Effe e Giulia. Oscura il viso di mia nipote se vuoi metterla. Continua la love story, erano abbracciati dietro prima che cantasse. Infatti mia nipote è entrata nei camerini con loro per amicizie in comune”.

Nuove indiscrezioni su Giulia Stabile e Tony Effe

Come sempre bisogna prendere queste segnalazioni con le pinze e dovremo attendere che a parlare in caso siano i diretti interessati. Come sempre sarebbe bene rispettare la loro privacy nel frattempo. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione per qualsiasi correzione o rettifica in caso di bisogno.

Ovviamente tutti i fan sarebbero al settimo cielo se i due fossero davvero fidanzati perché in molti sul web pensano che formerebbero una bellissima coppia. Staremo a vedere come si svilupperanno gli eventi.