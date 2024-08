Ieri sera sono ritornati a farsi strada i rumor su un’ipotetica relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis. Quest’ultima infatti è stata avvistata nel dietro le quinte di un concerto del cantante. Ecco il video.

Giulia De Lellis al concerto di Tony Effe

A distanza di qualche tempo torniamo a parlare del rumor in merito a una presunta storia d’amore tra Tony Effe e Giulia De Lellis. Tutto ha avuto inizio alcune settimane fa, ovvero quando Chi aveva paparazzato l’influencer e il cantante insieme per le strade di Napoli.

Tante le indiscrezioni mai confermate su di loro, soprattutto per quanto riguarda una vociferata scenata di gelosia al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Stando alle voci di corridoio sembrerebbe che si vedano già da aprile 2024, ma a rompere il silenzio a luglio era stata una fan che lo aveva incontrato per strada: “Tranquille ragazze, è tutto fake“. Lui stesso, poi, lo ha ribadito in un’intervista con Il Corriere della Sera.

Tuttavia il gossip è tornato a impazzare sul web nel momento in cui ieri sera Giulia De Lellis è stata filmata dietro le quinte del del concerto a Riccione in cui avrebbe suonato anche Tony Effe. Dal video la possiamo vedere in compagnia di altre persone mentre si guarda attorno, ma non ha effettivamente alcun contatto con l’artista.

Giulia De Lellis avvistata a un concerto di Tony Effe pic.twitter.com/TPBHAMLgYz — disagiotv (@disagio_tv) August 10, 2024

Queste immagini sono bastate per scatenare ancora una volta tutti coloro che li vorrebbero vedere insieme perché credono che sarebbero una bella coppia. Naturalmente noi non sappiamo se ci sia del tenero tra loro, ma anche se fosse è giusto rispettare la loro privacy. Se tutto ciò si rivelerà vero saranno i diretti interessati a informare i propri follower tramite un annuncio.

Ufficialmente entrambi sono single nonostante tutti i rumor che sono usciti sul loro conto nel corso dell’estate.