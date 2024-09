Per qualche istante è rimasta online (per sbaglio) e ha fatto il giro del web, sebbene sia stata poi eliminata. Parliamo della versione demo di “Chiara”, il dissing che Tony Effe ha realizzato contro Fedez e ha suscitato diverse reazioni.

Tony Effe, la versione demo finisce online ma viene eliminata

Tony Effe ancor prima di pubblicare il brano “Chiara”, che poi abbiamo avuto modo di sentire, ha mandato online per errore sul canale YouTube la versione demo del dissing contro Fedez. Per pochissimo è rimasta disponibile, per poi essere ufficialmente rimossa e caricata quella ufficiale.

Ma si sa, sul web gli utenti salvano e condividono qualsiasi cosa, dunque la traccia è stata ripubblicata su altri social e da qui ne è nata una polemica. In questa versione demo del dissing, Tony Effe aveva lasciato l’audio di Chiara Ferragni con la sua voce originale, mentre nella versione ufficiale si sente un po’ distorta. Anche la rima su Leone, il figlio dei Ferragnez, era ben diversa da quella che abbiamo sentito.

Nella versione ufficiale infatti Tony Effe ha detto quanto segue: “Stai tranquillo non assomigli a tuo figlio, l’hai chiamato Leone ma sei un coniglio“. La versione demo invece ha avuto una rima ben diversa che va a toccare sia Fedez che il figlio di quest’ultimo. La frase infatti era la seguente: “La vita è corta devi stare tranquillo, tale padre tale figlio: non dovevi chiamarlo Leone, ma coniglio“.

La versione demo sta circolando online ancora in queste ore, ma come detto NON è quella ufficiale poi condivisa ufficialmente in rete.

Qui un pezzo della traccia originale che poi è stata rimossa e ricaricata cambiando la frase di Leone e modificando la voce di Chiara che qui si sente benissimo…che pena pure lei che fa#Fedez #TonyEffe pic.twitter.com/lsIWrG4VSh — Ilaria 🐜💔 (@ILA_emme) September 19, 2024

Non era previsto dunque che uscisse fuori l’audio in cui si sente la voce di Chiara Ferragni. Così come non era previsto nemmeno il pezzetto (poi modificato) in cui Tony Effe tira in ballo il bambino. Anche per tale ragione è probabile dunque che sia l’influencer così come il suo ex Fedez si siano indispettiti. Sui social infatti hanno pubblicato le loro reazioni alla canzone e non sono state tenere.