Nelle scorse ore Tony Effe ha pubblicato il dissing contro Fedez in cui tira in ballo anche dei figli, il rapper sbotta

La pubblicazione della canzone “Chiara”, in cui Tony Effe replica nuovamente al dissing di Fedez, non sembra essere andata a genio a quest’ultimo che sui social si è sfogato dando contro al rivale, dopo che la stessa Chiara Ferragni ha commentato l’accaduto.

La reazione di Fedez

L’ultima mossa di Tony Effe non è passata sicuramente inosservata sul web. Dopo il primo dissing contro Fedez e Niky Savage, il rapper ha ricevuto la risposta di entrambi e proprio da quella di Federico si è sentito particolarmente toccato, tanto da pubblicare il brano “Chiara”. Il pezzo sarebbe dovuto uscire sabato, ma a quanto pare è stato anticipato a ieri, suscitando non poche reazioni.

Una su tutte quella di Chiara Ferragni, che non sembra aver preso benissimo il fatto di essere tirata in ballo nelle questioni che riguardano Tony Effe e il suo ex marito Fedez. Così come il fatto che siano stati citati i figli dell’ormai ex coppia, Leone e Vittoria. L’influencer ha chiesto che venissero lasciati da parte i bambini. Ma non è tardata ad arrivare anche la risposta di Federico.

Piuttosto seccato dall’accaduto, Fedez ha postato una storia su Instagram rivolta proprio a quanto successo, lamentandosi della mossa fatta da Tony Effe. E l’ha fatto con queste parole: “Piccolo gangsta non ti hanno insegnato in strada che i bambini non si toccano. Scarso nel rap e scarso nei valori”.

La storia Instagram di Fedez

Dopo queste reazioni, il silenzio. Almeno per ora. Tony Effe al momento non ha reagito alle parole di Chiara Ferragni e di Fedez, ma non è escluso possa dire la sua nelle prossime ore. Così come non è escluso che i Ferragnez abbiano modo di intervenire ancora sulla faccenda.

Vedremo come si concluderà questa storia e se ci sarà un chiarimento tra le parti, visto quanto verificato.