Tutte le informazioni sui violinisti Mirko e Valerio, conosciuti come i Twin Violins, quindi la loro storia e come sono diventati famosi

Chi sono e come si chiamano i Twin Violins? Si tratta di un duo di giovani ragazzi che suonano il violino. Scopriamo quindi la loro storia, la biografia, la vita privata e la carriera.

Chi sono i Twin Violins

Nome d’arte: Twin Violins

Veri nomi: Mirko e Valerio Lucia

Età: 17 anni

Data di nascita: sono nati nel 2007

Luogo di nascita: Porto Empedocle (Agrigento)

Professione: studenti e violinisti

Profilo Instagram: @twinviolins.official

Twin Violins età, altezza e biografia

Chi sono i Twin Violins diventati famosi sui social? Andiamo a conoscerli attraverso la biografia, quanti anni hanno, i loro veri nomi e di dove sono. Si chiamano Mirko e Valerio Lucia, sono nati nel 2007 a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Hanno quindi 17 anni di età, ma non sappiamo il loro segno zodiacale. Non conosciamo nemmeno la loro altezza e il loro peso. Per quanto riguarda i tatuaggi, non pare che ne abbiano.

Come possiamo vedere, sono due gemelli e sono diventati famosi suonando il violino su TikTok. Al momento vanno ancora a scuola, sono quindi studenti. Vivono con i loro genitori: la madre è casalinga e il padre e un impiegato.

Vita privata

Dopo aver saputo un po’ meglio chi sono i violinisti Mirko e Valerio, parliamo della loro vita privata. Per quanto riguarda le loro relazioni amorose, non sappiamo se siano fidanzati o single.

Al momento della nascita, i due piccoli sono rimasti a lungo in un incubatrice perché sottopeso. All’età di 8 anni hanno iniziato a suonare per caso. Il padre aveva un vecchio violino al muro che suonava occasionalmente e loro espressero il desiderio di imparare a suonarlo. Dopo qualche nozione di base, i due gemelli hanno coltivato la loro passione diventando grandi musicisti sebbene giovanissimi.

Dove seguire i Twin Violins: Instagram e social

I Twin Violins sono diventati famosi sui social e quindi vi diaciamo subito come seguirli. Vi segnaliamo il loro profilo Instagram che ha oltre 200 mila follower.

Poi c’è il loro canale Youtube e anche un profilo TikTok.

Carriera

La notorietà dei violinisti Mirko e Valerio ha avuto inizio durante la pandemia del Covid. I due hanno iniziato a postare sui social dei video in cui suonano il violino che sono diventati subito popolari.

Tra questi hanno condiviso la loro cover del brano Viva La Vida dei Coldplay. Ciò diventò un inno di speranza che portò il contenuto all’apice. Addirittura Chris Martin, attraverso il profilo social della band, condivise il brano che aveva in breve registrato milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di condivisioni e like, arrivando in tutto il mondo. Da qui è partita la carriera dei Twin Violins.

Ellen deGeneres

Non solo Chris Martin, ma anche celebrità come Penelope Cruz condivisero il video dei gemelli. E ciò li portò ad approdare negli Stati Uniti arrivando anche nel programma di Ellen deGeneres.

Viva Rai2

I Twin Violins sono stati anche ospiti a maggio del 2023 di Fiorello nel programma Viva Rai2.

Saremo 2025

I Twin Violins approdano al Festival di Sanremo 2025 e lo fanno nella serata delle cover. Si tratta della quarta serata della kermesse in onda il giorno di San Valentino, cioè il 14 febbraio.

I gemelli violinisti Mirko e Valerio sono sul palco dell’Ariston con Marcella Bella. Insieme si esibiscono sulla canzone “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano.