A bordo della nave uno spazio dedicato alla promozione del Parco Archeologico di Ercolano. Annunciato un talent riservato agliIstituti Scolastici Superiori con l’obiettivo di avvicinare i giovani alla musica napoletana

Napoli, 5 giugno 2025 – Aria di preparativi a Napoli in casa Scoop Travel, il tour operator con sede al Vomero, che ha presentato oggi a Napoli, a bordo di MSC Divina, l’edizione 16Bis della “Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana”, che solcherà le acque del Mediterraneo Occidentale dal 28 settembre al 5 ottobre 2025 a bordo di MSC Grandiosa.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa hanno partecipato l’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, il referente emerito di Libera Campania, Geppino Fiorenza, il direttore commerciale di MSC Crociere, Luca Valentini, e l’organizzatore della “Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana”, Francesco Spinosa, storico tour operator napoletano.

La straordinaria crociera, ideata da Scoop Travel a bordo delle navi della flotta di MSC Crociere, continua con l’essere l’unico viaggio indimenticabile alla scoperta della musica, dell’arte e della cultura napoletana. Uno spettacolo che va in onda sul mare e che dura una settimana.

Un’esperienza unica, da vivere quest’anno a bordo di MSC Grandiosa con live show, esibizioni e spettacoli tenuti da un cast di artisti composto da cantanti, attori, comici, esperti e cultori della sana napoletanità, e che ogni anno vengono scelti come testimonial della autentica e vera cultura napoletana. Inoltre, nei porti toccati dalla nave sono previsti scambi culturali che Francesco Spinosa, ideatore dell’evento, organizza in sintonia con gli uffici del turismo, gli enti locali e le associazioni territoriali con l’obiettivo di riscoprire quella familiarità e affinità tra popoli del Mediterraneo.

MUSICA E CULTURA, SALGONO A BORDO ANCHE GLI SCAVI DI ERCOLANO

Per la prima volta, questa edizione della crociera include un’importante promozione dedicata a Ercolano, con l’obiettivo di valorizzare questo straordinario sito archeologico, patrimonio UNESCO e simbolo della storia antica della Campania, che rappresenta una tappa fondamentale per riscoprire le radici e la cultura della nostra terra.

Lo scopo è duplice: preservare da un lato la nostra tradizione e nello stesso tempo promuovere la diversità culturale. Ogni cultura ha un patrimonio unico di conoscenze, tradizioni e valori e, quando queste culture si mescolano, si ha un arricchimento reciproco.

UN TALENT SULLA MUSICA NAPOLETANA RISERVATO ALLE SCUOLE SUPERIORI

La “Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana” lancia quest’anno il progetto “2026: Napoli on Board” riservato agli Istituti Scolastici Superiori. Si tratta di un talent che vuole unire le generazioni: giovani interpreti e grandi classici per un viaggio tra passato e futuro sulle note che hanno fatto storia.

Il progetto nasce dalla volontà di offrire alle giovani opportunità di riscatto e crescita personale attraverso la musica, riscoprendo il ricchissimo patrimonio musicale napoletano e sarà articolato su Lezioni frontali sulla musica classica napoletana, Laboratori pratici di canto, anche itineranti e Masterclass con artisti professionisti napoletani.

Gli studenti si esibiranno reinterpretando classici della canzone napoletana e una giuria interna alla scuola valuterà le performance e selezionerà il miglior talento che rappresenterà la scuola nell’evento finale nel corso del quale i vincitori delle selezioni delle singole scuole si esibiranno celebrando la musica napoletana. Il vincitore si aggiudicherà la possibilità di partecipare alla “Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana 2026”, con l’opportunità di esibirsi davanti a un pubblico internazionale.

Attraverso questo progetto che parte dalle radici profonde della tradizione, la “Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana” intende dare una risposta ai falsi miti moderni, contrapponendo l’identità vera espressa dalla tradizione musicale alle illusioni digitali contemporanee.

GLI ARTISTI PROTAGONISTI DELL’EDIZIONE 16BIS DELLA “CROCIERA DELLA MUSICA, ARTE E CULTURA NAPOLETANA”

Tra gli ospiti dell’edizione 2025 della crociera, figurano artisti come Amedeo Colella, Francesco Procopio, Luciano Capurro, Monica Sarnelli, Roberto Colella e i Napulantica con la partecipazione della giovanissima Fuliggine. Artisti brillanti e poliedrici che delizieranno gli ospiti con la loro straordinaria arte e talento durante i live show pomeridiani e gli spettacoli serali.

Francesco Spinosa ha commentato: “Diciotto anni fa, quando Napoli non godeva ancora della fama e del successo attuali, abbiamo deciso di concentrarci sulle sue straordinarie risorse culturali, un autentico patrimonio conosciuto in tutto il mondo ma forse poco valorizzato dalla popolazione locale. Abbiamo sentito la responsabilità di dare lustro a questa ricchezza, e così è nata l’idea della “Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana”. Un evento che si propone di celebrare in modo eccezionale tutto ciò che rende Napoli un luogo così speciale: la sua ricca scena musicale, la sua vivace tradizione artistica e il suo unico patrimonio culturale.

In un momento di rinascita per Napoli, ci rallegriamo di essere parte integrante di questo fervore turistico che sta invadendo la città. Da sempre abbiamo creduto nel suo potenziale, anche quando altri voltavano le spalle. Oggi, vediamo con soddisfazione il frutto del nostro impegno, contribuendo come gocce a questo vasto oceano di visitatori che riscoprono la bellezza e l’unicità di Napoli.”.

Il progetto raccoglie il plauso dell’assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci che, intervenendo alla presentazione, ha trovato nel titolo di una delle più famose canzoni di Domenico Modugno, “Tu si na cosa grande”, la giusta definizione per l’iniziativa ideata da Spinosa che punta su arte, musica e cultura, asset sui cui la stessa Regione, ha sottolineato Casucci, ha da sempre molto investito.

Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, ha aggiunto: “Da sempre affianchiamo Francesco Spinosa e la Scoop Travel nell’iniziativa della “Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana”. Abbiamo creduto sin dall’inizio in questo progetto che mette al centro la tradizione e le eccellenze della città di Napoli in campo culturale e che ogni anno si rinnova con idee e proposte nuove. La crociera di quest’anno a bordo di MSC Grandiosa toccherà incantevoli località del Mediterraneo Occidentale, dove la tradizione napoletana incontrerà la storia e gli usi locali nel consueto scambio culturale promosso dalla “Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana”. Con questo tipo di iniziative MSC Crociere intende confermare la sua vocazione internazionale e valorizzare le culture locali nei luoghi toccati dalle proprie crociere”

Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano, ha dichiarato: È importante che Ercolano si presenti a flussi turistici diversi da quelli tradizionali, in questo caso a coloro che decidono di guardare Napoli e la sua bellezza arrivando con una nave da crociera, uno strumento molto utilizzato e per noi importante perché andiamo al di là di quella che sono i canali istituzionali di promozione. Ercolano è una città che attraversa il turismo può realizzare un importante sviluppo economico e sociale. La nostra città è cresciuta negli ultimi dieci anni grazie al turismo, alla cultura e alle sue bellezze e vuole diventare un player internazionale sempre più legittimato e riconosciuto dai tour operator. La collaborazione fra istituzioni pubbliche e privato quando è positiva come in questo caso, è un motore di sviluppo.

MSC Grandiosa raggiungerà in 8 giorni e 7 notti iconiche destinazioni nel Mare Nostrum: da Civitavecchia a Palermo, da Ibiza a Valencia, fino a Marsiglia e Genova, offrendo agli ospiti un’esperienza unica di scoperta e avventura attraverso le perle del Mediterraneo Occidentale.

Informazioni su MSC Grandiosa

MSC Grandiosa è una nave di eccellenza nel panorama delle crociere, sinonimo di innovazione, eleganza e sostenibilità.

Lanciata nel 2019, MSC Grandiosa è una delle navi più grandi e moderne della flotta MSC, con una lunghezza di 331 metri e una stazza lorda di circa 181.000 tonnellate. Può ospitare fino a 6.334 passeggeri, offrendo un’esperienza di comfort, intrattenimento e servizi di alto livello, unendo tecnologia all’avanguardia e design italiano raffinato.

MSC Grandiosa garantisce un viaggio indimenticabile, con spazi ampi, aree dedicate alla musica e spettacoli dal vivo, per un’esperienza unica a bordo.