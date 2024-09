Il ritorno nel sabato mattina di Rai 1 di Uno Mattina in Famiglia con, tra gli altri, Beppe Convertini confermatissimo alla conduzione

Sabato 14 settembre riparte su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia, tutti i sabati e le

domeniche, condotto da Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Monica Setta. Un

successo di share in tutte le edizioni di questo fantastico trio, guidato da

decenni dal maestro Michele Guardì. Alla regia, ancora una volta, Marco Aprea, mentre la squadra degli autori è capitanata da Giovanni Taglialavoro.

“Diamo la sveglia agli Italiani. Racconteremo l’Italia con spazi dedicati

alla cucina, alla medicina, alla musica, al teatro e al cinema. Un ritratto a

trecentosessanta gradi del nostro Paese”, sottolinea il re dei conduttori Beppe

Convertini.

“Non mancheranno i giochi con il pubblico a casa e vari collegamenti per raccontare la bellezza, la storia, i paesaggi, l’arte, la cultura e l’architettura italiana.

“Gli ascolti ci hanno sempre premiato, e ripartiamo con l’entusiasmo di

sempre”.

Approfittando del lancio della nuova edizione di Uno Mattina in Famiglia, scambiamo quattro chiacchiere in più col suo volto di punta.

Intervista a Beppe Convertini

A Procida condurrai e sarai direttore artistico del Procida Film Festival, arrivato alla XXII Edizione e che quest’anno vedrà ben 1500 cortometraggi.

“Due sessioni saranno dedicate agli studenti di cinema. Non mancherà la

tematica del sociale, con argomenti come la lotta alla violenza sulle donne, l’immigrazione, la battaglia contro i tumori, l’Alzheimer”.

Sono tutti argomenti che ha trattato anche in altri programmi, da

uomo e professionista attento ai più deboli.

“Una sessione riguarderà la salvaguardia dell’ambiente, della natura e del

mare, un’altra invece il territorio, spaziando nelle varie zone del mondo, tra

tradizioni, usi e costumi e cucina Italiana” continua Convertini, autore de Il Paese Azzurro (edizioni Rai Libri).

“Una mostra fotografica sarà dedicata a Marcello Mastroianni, nel Centenario della sua nascita. Dopo quarant’anni verrà aperta Villa Eldorado di Elsa Morante, autrice dell’Isola di Arturo, capolavoro ambientato a Procida. Ma le sorprese non finiscono qui, perché verrà celebrata la ricorrenza dei trent’anni dall’uscita del Postino, in parte girato a Procida, e la proiezione del film Il Mio amico Massimo, dedicato a Massimo Troisi”.

Tra le star presenti ci saranno Ornella Muti, Ambra Angiolini, Anna Falchi, il regista e scrittore Ivan Cotroneo, Fabio Troiano, la regista Francesca Archibugi, Jasmine Trinca, il Direttore dell’intrattenimento nel Day Time Rai Angelo Mellone.

Su Rai Radio 2 Convertini è anche al timone di Lido Asiago 10 con Jody Alivernini,

il sabato e la domenica dalle 16 alle 19.30.

“Abbiamo intervistato tanti artisti e cantanti, da Maria Grazia Cucinotta a Mario Biondi, da AKA7even a Big Mama e poi Maninni, Andrea Roncato, il Premio Oscar Nicola Piovani, Monica Setta, Nunzia De Girolamo, Jerry Calà, ma non sono mancati diversi giochi e il racconto dell’Italia, concerti, spettacoli teatrali, sagre, luoghi, feste patronali, tutti gli appuntamenti in giro per l’Italia”.

Ma i suoi impegni non finiscono qui: Convertini sarà infatti in onda il 14 settembre a partire dalle 11.50 su Rai 1 con l’ultima puntata di Azzurro… Storie di Mare, dedicata alla regione Lazio.

Convertini visiterà Sperrlonga, la riviera di Ulisse, la Villa di Tiberio, tra eccellenze e tipicità come la tiella gaetana, e intervisterà anche un pescatore del luogo con i suoi suggestivi racconti tramandati da generazioni.

Tanto mare, quindi, ma anche la storia del luogo, la montagna spaccata, le grotte, i miti.

Ospite speciale della puntata Cristiano Malgioglio, con le sue hit estive e il suo rapporto con il mare e le bellezze italiane.

Chiuderà la puntata la musica tradizionale laziale, con danzatori in abiti storici!