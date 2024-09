“Sceglierei te”, così Sara ha spiazzato Filippo Bisciglia quando quest’ultimo le ha domandato chi sceglierebbe tra i single. Il momento è diventato virale sui social.

Temptation, Filippo Bisciglia spiazzato da Sara

Questa sera ha preso il via la nuova edizione di Temptation Island, dove abbiamo avuto modo di conoscere meglio le coppie protagoniste e non sono già mancati i primi momenti, tra cui alcuni divertenti, come quello che stiamo per raccontarvi con protagonista Sara El Moudden e il fidanzato Fabio Mascaro. Lei arriva da Ravenna, lui da Catanzaro e hanno rispettivamente 22 e 35 anni.

A scrivere a Temptation Island è stata Sara perché pensa che il fidanzato non le dia le giuste certezze che dovrebbe avere dopo un anno di relazione ed è convinta di portarla avanti da sola. Peraltro è infastidita perché lui non è mai andato a trovarla a Ravenna. Dall’altra parte invece lui pensa che stanno camminando su due velocità distinte e per questo dovranno capire se proseguire o meno questa relazione.

Proprio stasera abbiamo avuto modo non solo di conoscere la loro storie, ma anche le scelte dei fidanzati e delle fidanzate a proposito delle single e dei single di Temptation Island. Quando è stato il momento di Sara a un certo punto, Filippo Bisciglia le ha domandato chi avrebbe scelto tra i ragazzi. Lei a sorpresa ha risposto dicendo che avrebbe volentieri scelto il conduttore, che è rimasto stupito dalla risposta e si è fatto una risata: “Però non posso”, ha detto ancora la ragazza.

La reazione di Sara a Temptation Island ha divertito non solo Filippo Bisciglia, ma anche il pubblico da casa che ha commentato sui social l’accaduto facendo diventare virale il video del momento, come mostrato qui sopra!

Insomma se Filippo Bisciglia fosse stato tentatore, Sara sicuramente avrebbe scelto lui e non avrebbe avuto alcun dubbio su questo!