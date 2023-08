NEWS

Nicolò Figini | 22 Agosto 2023

È morto Toto Cutugno

Questo pomeriggio è giunta la notizia della morte di Toto Cutugno. Il noto cantante si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 80 anni a causa di una malattia che era andata a peggiorare nell’ultimo periodo. A parlare con l’ANSA è stato il suo manager Danilo Mancuso.

Il suo vero nome era Salvatore Cutugno ed è nato a Fosdinovo nel luglio del 1943. Ad avvicinarlo al mondo della musica è stato il padre, il quale suonava la tromba. A nove anni comincia a suonare il tamburo in una banda, per poi passare alla batteria e al pianoforte.

Nel corso della sua carriera Toto Cutugno ha preso parte a ben 15 edizioni del Festival di Sanremo vincendo nel 1980 con il brano “Solo noi“. Per sei volte è arrivato al secondo posto, una volta al terzo e due volte al quarto. Nel 1990, poi, è stato tra i tre artisti italiani nella storia a vincere l’Eurovision Song Contest con “Insieme” nel 1992.

Cutugno non è stato solo un cantante che ha portato al successo numerosissimi brani, come per esempio “L’italiano“, ma ha anche scritto delle canzoni per altri artisti. Uno tra i tanti, per esempio, l’amico Adriano Celentano.

Siamo certi che tutti i fan di Toto Cutugno saranno addolorati per la sua morte, così come i famigliari e le persone che gli erano più vicine. Possiamo aspettarci diversi commenti sui social soprattutto dai personaggi famosi che lo hanno conosciuto e apprezzato negli anni.

Anche noi di Novella 2000 ci stringiamo intorno ai suoi cari e porgiamo le nostre più sentite condoglianze.