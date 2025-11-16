L’ex capitano della Roma e la compagna pronti a trasferirsi in una nuova zona residenziale di Roma nord

Dopo tre anni trascorsi nell’attico di piazza Jacini, a Roma nord, Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno per trasferirsi in una nuova abitazione. Secondo fonti vicine alla coppia, il trasloco sarebbe ormai imminente. La decisione arriva dopo un periodo turbolento segnato da tensioni con il proprietario dell’appartamento e da reciproche contestazioni, sullo sfondo anche della complessa vicenda giudiziaria legata alla separazione da Ilary Blasi.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, Totti e Bocchi avrebbero scelto un comprensorio molto noto nel quadrante nord della Capitale, una zona esclusiva ma ben servita dove risiedono anche Paolo Bonolis e Fiorello. Questa volta, però, la formula scelta non è il classico affitto: la coppia ha optato per il rent to buy, che permette di affittare l’immobile con la possibilità di acquistarlo in futuro a prezzo concordato.

Il trasloco sarebbe stato motivato da alcuni dissapori con il proprietario dell’attico di Vigna Clara. La vicenda sarebbe iniziata con un problema di infiltrazioni d’acqua e dalle spese straordinarie sostenute da Totti per le riparazioni. Una parte dei costi sarebbe stata detratta dal canone mensile, provocando la diffida dell’avvocato del locatore. Da qui, il proprietario avrebbe contestato all’ex calciatore l’uso dell’appartamento, parlando di ulteriori danni da riparare e di mensilità arretrate.

Al momento non si è ancora arrivati davanti a un giudice, ma il clima tra le parti rimane teso.

