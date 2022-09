1 Ex di Temptation parla della crisi Totti – Blasi

Si torna a parlare della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, lanciata nei mesi scorsi da Dagospia. Stavolta, però, torna a galla un retroscena della famosa cena avvenuta a ottobre 2021, in cui era presente anche l’attuale compagna dell’ex calciatore, Noemi Bocchi. Come riferito dal sito e dal settimanale Oggi, la serata in questione era organizzata dall’amico di Francesco, Alex Nuccetelli, e vedeva la presenza di tanti volti noti. Secondo le indiscrezioni già da quel periodo la coppia era in forte crisi. Ora ad avvalorare questa tesi è Anna Boschetti, che insieme al compagno Andrea Battistelli ha non solo partecipato a Temptation Island ma è proprietaria del locale dove si è svolta la festa.

A distanza di tempo, specie dopo le recenti dichiarazioni di Francesco Totti e Ilary Blasi sulla fine del loro matrimonio, Anna Boschetti ha risposto a un quesito da parte di un follower su Instagram, mediante il box delle domande: “Secondo te Totti e Ilary si erano già lasciati quando li hai visti in quella famosa cena?”. A quel punto l’ex volto di Temptation Island ha dichiarato: “Come puoi vedere lasciati no, ma in crisi sì. Molto distanti”, ha detto. Dunque secondo la sua versione Francesco e Ilary già da ottobre si trovavano a vivere una profonda crisi.

La storia Instagram di Anna Boschetti di Temptation Island

Come riferisce Blog Tivvù, ad accompagnare queste parole di Anna Boschetti anche un video (che era già emerso nel corso dell’estate e pubblicato da Alex Nuccetelli), in cui si vedono Francesco Totti e Ilary Blasi seduti al tavolo del ristorante, ma distanti. Poco più in là si nota la presenza di Noemi in compagnia di un’amica. Se inizialmente dunque l’ex protagonista di Temptation Island ha preso le distanze da questa vicenda, stavolta ha voluto dare il suo punto di vista.

In attesa di capire se emergeranno nuove indiscrezioni, Francesco Totti a Il Corriere della Sera ha parlato della rottura con Ilary Blasi e non sono mancate accuse…