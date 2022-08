Accordo segreto tra Totti e Noemi?

La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua ad arricchirsi di altri presunti retroscena, anche se entrambi cercando di evitare i paparazzi e sembrano preferire il silenzio stampa, dopo il comunicato che ne annunciava la fine del matrimonio. Nel mentre si vocifera che l’ex calciatore abbia una nuova fiamma, individuata in Noemi Bocchi. In più occasioni sono stati beccati nel medesimo luogo, ma non ci sono conferme o scatti ufficiali.

Pare però che Francesco Totti e Noemi Bocchi stiano cercando di mantenere un profilo basso a causa di un accordo segreto che avrebbero fatto. Il Messaggero sostiene, come spiegato anche da Fanpage.it, che la presunta neo coppia prima di uscire allo scoperto, attenderà la conclusione della separazione tra Francesco e Ilary:

“Avrebbero stabilito un patto: tenere in segreto la loro relazione fino a quando le pratiche di separazione con Ilary Blasi non saranno concluse. Solo allora la coppia sarà libera di uscire allo scoperto. Fino ad allora il loro continuerà ad essere un amore segreto, fatto di fughe dai paparazzi e silenzio stampa. Eppure sembra ormai certo che i due facciano coppia fissa”.

Questo secondo quanto emerso da Il Messaggero e ribadito poi da Fanpage.it. Dunque pare che entrambi abbiano voglia di mostrarsi in pubblico e non nascondersi più, almeno stando a queste indiscrezioni. Intanto Francesco Totti si gode un po’ di relax a Sabaudia, nella villa di famiglia dove pochi giorni prima era presente Ilary Blasi. Al contempo, come abbiamo raccontato anche ieri, Noemi Bocchi avrebbe rinunciato alle consuete vacanze in Sardegna per restare accanto all’ex capitano giallorosso.

Pare, secondo quanto si apprende dal quotidiano e da Dagospia che la presunta nuova fiamma di Francesco abbia affittano un appartamento in un residence. Tra l’altro qualcuno, stando alle indiscrezioni, l’avrebbe vista salire a bordo di uno yacht (dove i più credono ci fosse proprio il Pupone ad attenderla) e sparire per diverse ore per poi fare ritorno nel luogo in cui alloggia. Attendiamo nuove news!

