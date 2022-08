Il trasferimento di Francesco Totti

In queste ore abbiamo parlato di un video che Ilary Basi avrebbe dedicato a Francesco Totti dopo la separazione. Pare, però, che il profilo su TikTok che l’ha pubblicato non sia davvero della conduttrice. Questo renderebbe, perciò, la notizia falsa:

In queste ore circola su Tiktok un video diventato virale. Si tratta di una dedica di addio che Ilary Blasi farebbe al suo ex marito Francesco Totti. Basta poco, delle foto a scorrimento, una canzone in sottofondo di Marco Mengoni e il gioco è fatto: tutti si emozionano e lasciano i loro like! Il profilo Tiktok in questione porta il nome di IlaryBlasiReal e vanta ben oltre 121 mila followers. Peccato però che di “real” non c’è niente e che quel profilo non sia altro che un fake!

Adesso, infatti, Ilary si trova in vacanza sul lago di Braies per stare alla larga dai paparazzi e dai rumor sul suo conto. Poco prima, infatti, era a Sabaudia con i figli. Ora Francesco Totti le ha dato il cambio. Questo quanto riporta anche l’account Instagram Pipol Gossip:

Ilary Blasi, per la prima volta, tradisce la sua amata Sabaudia e per star lontano da paparazzi sotto casa e sopra i tetti, ma soprattutto per non incrociare il suo ex Francesco Totti, ha scelto la montagna per allontanarsi dal suo buen retiro in un estate che non immaginava così ‘calda’. La Blasi ha scelto le Dolomiti e il silenzio delle montagne senza rinunciare a scatti sexy dedicati ai suoi fan perché, ricordiamolo, Ilary è single e il suo cuore batte solo per la sua famiglia.

Non solo. Alcune fonti, inoltre, rivelerebbero di aver sentito la conduttrice parlare di Francesco Totti, affermando che sta portando via da casa tutte le sue cose: “Alcune lettrici ci segnalano che la Blasi, senza figli perché sono con il padre, parlava del suo ex marito dicendo che i due non si erano incrociati e lui ha iniziato a portar via le sue cose da casa. Il presente/futuro di Totti è sotto lo stesso tetto con Noemi“. Seguiteci per molte altre news.

