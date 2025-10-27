Il ballerino di Ballando con le stelle parla a cuore aperto del suo rapporto con la conduttrice e usa parole che non lasciano dubbi

Incontro Pasquale La Rocca in Rai, siamo tutti e due ospiti di Alberto Matano a Vita in diretta. Pasquale è l’insegnante di ballo di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle, che si è rivelata una ballerina fantastica, nonostante qualche critica della giuria (forse troppo mal digerite da Barbara) e il web in questi giorni insinua che tra i due sia nato qualcosa. E poco prima di intervenire in trasmissione le mie domande erano quasi d’obbligo, perché non si parla d’altro dietro le quinte di Ballando e sui social.

“Pasquale vivi un flirt con Barbara d’Urso?” “Di queste cose non parlo.”

“Perché? Si può smentire.” “Non ne parlo.”

“Zero? La vivi come un’ammissione. Qualcosa mi devi dire.” “Posso dirti che fra noi c’è una forte intesa.”

“Una forte intesa? Emozionante.” “Sì, e non mi era mai successo prima.”

“Ripeto, sembra un’ammissione. In che senso prima? Nessuna forte intesa con le tue partner prima di Barbara?” “Faccio ballando con le stelle, tra Italia e estero, da sette edizioni e con nessuna delle mie partner era mai successo un rapporto così forte.”

“L’anno scorso hai allenato Nina Zilli, stupenda.” “Certo, un bellissimo incontro, ma con Barbara è un rapporto molto, molto più intenso.”

“E siete tutti e due liberi. Lei è più grande di te.” “È in formissima.”

“Come la trovi aldilà del fisico super?” “Fantastica, unica, insieme a me fa grandi cose e ha una determinazione assoluta.”

“Tradotto: una donna pazzesca. Concludendo?” “Concludo dicendo che è una gran figa.”

A cura del direttore Roberto Alessi

