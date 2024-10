La rottura di Trigno con la sua fidanzata e la possibile nascita di una relazione con Chiara ha avuto una svolta inaspettata. L’ex fidanzata del cantante, infatti, è intervenuta sui social in una maniera del tutto inaspettata dopo il daytime di oggi di Amici 24. La ragazza se l’è presa con lui, ma ha usato parole scioccanti nei confronti della ballerina.

Lo sfogo sconvolgente dell’ex fidanzata di Trigno

Sui social nelle scorse ore gli utenti si sono accorti che Trigno e la sua fidanzata hanno smesso di seguirsi. Nel daytime di oggi di Amici 24 abbiamo visto che il cantante si è avvicinato molto alla ballerina Chiara e sembra che possa nascere qualcosa tra i due. Non c’è stato però alcun bacio al momento (almeno da quello che hanno ripreso le telecamere).

Una reazione dell’ex fidanzata, che si chiama Ege, un po’ ce l’aspettavamo, ma non sicuramente le parole che ha usato. Infatti le sue dichiarazioni hanno diviso gli utenti. Sì perché la modella è ovviamente andata contro il suo ex, ma ha usato parole molto forti e gravi nei confronti di Chiara. Ecco cosa ha scritto nelle sue storie Instagram:

“Chiara una grandissima Zoccol4 che nonostante sapesse di avere davanti a sé un ragazzo impegnato non ci ha pensato due volte. Il mio ex un grande co**ione come la maggior parte degli uomini. Dato che mi state tempestando di messaggi, si ho visto e no, non sono stupita. Il tempo rivelerà il vero volto delle persone. In questo momento sono più rilessata che mai. So di avere un giusto karma e di aver agito correttamente lasciando questa persona”.

In una seconda storia, l’ex fidanzata di Trigno ha aggiunto: “Quello di cui stava parlado quest’ultima ‘dei problemi dei quali non poteva parlare’ riguardavano me e il mio ragazzo in discussione per varie dinamiche che si sono rivelate veritiere dato il daytime di oggi. Gioire verso la separazione di una coppia e sulla sofferenza di un’altra ragazza non penso faccia di lei niente di meno dell’appellativo che le ho assegnato inizialmente. Rivolgendomi direttamente a lei dico che se lo tenga. Il lupo perde il pelo ma non il vizio. L’ho conosciuto traditore è rimasto traditore e questo non cambierà in futuro”.

Capiamo perfettamente il momento non bello che Ege sta passando, però non condividiamo i termini che ha usato, specialmente nei confronti della ballerina allieva della Celentano. Dal suo discorso sembra che le donne siano sempre delle tentatrici e gli uomini cadano nella trappola. Ognuno ha una propria coscienza e agisce prendendosi le proprie responsabilità.