A seguito delle ultime voci di corridoio, che hanno parlato di una presunta crisi tra TrigNO e Chiara Bacci, il cantante interviene sui social e con una foto smentisce ufficialmente i pettegolezzi.

La replica di TrigNO

Uno dei protagonisti assoluti di Amici 24 è stato senza dubbio TrigNO, che ha vinto il circuito canto del talent show. A distanza di due mesi dalla finale del programma, il giovane artista ha ormai dato il via alla sua carriera e in queste settimane sono arrivate diverse soddisfazioni per lui. A seguito del rilascio del suo EP, Pietro ha iniziato a girare l’Italia con diversi instore, durante i quali ha incontrato il suo pubblico. Nel mentre il cantante ha anche annunciato le date dei suoi primi concerti, che si terranno in autunno. Entrambi i live, che si svolgeranno a Roma e a Milano, hanno registrato il tutto esaurito e di certo questa è una soddisfazione enorme per l’ex allievo di Anna Pettinelli.

L’artista contemporaneamente ha iniziato a prendere parte a diverse kermesse musicali e solo ieri ha tenuto un live ad Asti, sua città d’origine. Nel mentre Pietro è anche finito al centro del gossip, per via di alcune voci di corridoio che di recente hanno fatto discutere. Stando a quanto si è mormorato, il cantante avrebbe vissuto un momento di crisi con la fidanzata Chiara Bacci, conosciuta proprio ad Amici 24, e c’è anche chi ha parlato di una presunta rottura tra i due.

Adesso però TrigNO, a seguito delle dicerie, ha deciso di intervenire e ha ufficialmente smentito le voci di crisi con Chiara. L’ex allievo del talent show di Canale 5 ha infatti postato una serie di scatti dello show di Asti. Tra le immagini spunta anche una foto in cui lo vediamo mano nella mano con la ballerina, segno dunque che tutto procede a meraviglia.

Nessuna crisi dunque tra Pietro e Chiara. I due sono infatti ancora unitissimi e a questa bellissima coppia facciamo un enorme in bocca al lupo.