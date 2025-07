In queste ore è spuntata una segnalazione su Rosario, avvistato da solo dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island. La relazione con Lucia è giunta al termine? Ecco cosa sappiamo.

Rosario avvistato dopo Temptation Island

Siamo entrati nel vivo della nuova edizione di Temptation Island e ormai il pubblico sta seguendo attentamente cosa sta accadendo all’interno del reality show. La prossima settimana nel mentre il programma andrà in onda su Canale 5 con un doppio appuntamento: mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. Mediaset infatti, dato l’enorme successo che la trasmissione sta avendo, ha deciso di trasmettere una puntata aggiuntiva e senza dubbio in molti attendono di scoprire come terminerà il viaggio nei sentimenti delle coppie.

Quest’anno tra i protagonisti del reality ci sono anche Rosario e Lucia, che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Proprio nel corso dell’ultima puntata, il giovane uomo ha commosso tutti quanti, dopo che è scoppiato in lacrime mentre parlava della sua compagna. I telespettatori dunque si chiedono come potrebbe concludersi il percorso dei due innamorati e di certo potrebbero non mancare colpi di scena.

Solo nelle ultime ore infatti è emersa una segnalazione su Rosario, riportata da Deianira Marzano, che sta già facendo discutere. Il protagonista di Temptation Island è stato infatti avvistato con alcuni amici dopo la fine delle registrazioni. Stando a quanto si legge, il ragazzo potrebbe essere uscito dal reality da solo e potrebbe aver messo un punto alla relazione con Lucia.

Tuttavia la segnalazione va presa con le pinze. Come è noto infatti, dopo la fine delle riprese, tutte le coppie del programma hanno l’obbligo assoluto di non mostrarsi insieme in pubblico, per non rovinare l’effetto sorpresa ai fan della trasmissione. Di conseguenza dunque l’assenza di Lucia sarebbe del tutto giustificata. Ma cosa sarà accaduto tra i due al falò di confronto? Non resta che attendere per scoprirlo.