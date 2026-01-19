In queste ore sui social è stato riportato che di recente alcuni trucchi del brand di Chiara Ferragni sono stati svenduti al mercato. Tuttavia pare che per l’influencer stia per arrivare una svolta significativa.

Il retroscena su Chiara Ferragni

Sono trascorsi pochi giorni da quando si è concluso il procedimento giudiziario che ha coinvolto Chiara Ferragni. Come è ormai ben noto, l’imprenditrice digitale è stata prosciolta dalle accuse di truffa aggravata e in queste ore ha chiuso uno dei capitoli più difficili della sua vita privata e professionale. Nel mentre l’influencer si sta riappropriando della propria voce e, dopo la sentenza, ha iniziato a raccontare la sua verità, rompendo finalmente il silenzio. In rete intanto è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha riportato la Ferragni al centro dell’attenzione mediatica.

Stando a quanto ha fatto sapere un’utente sui social, alcuni trucchi del brand di Chiara sono stati svenduti al mercato. La ragazza in questione, con un video su TikTok, ha mostrato i prodotti, appartenenti a vecchie collezioni, venduti a più della metà del prezzo originale e naturalmente la clip è diventata in breve virale.

Tuttavia, nonostante l’accaduto, sembrerebbe che per Chiara Ferragni stia per arrivare una svolta significativa, dopo due anni non semplici. Un brand internazionale infatti pare aver puntato proprio l’influencer.

Nuova opportunità in arrivo per la Ferragni

Stando a quanto ha fatto sapere Santo Pirrotta nella newsletter di Vanity Fair, sembrerebbe che un noto brand abbia scelto la Ferragni come testimonial della sua prossima campagna. Stando a quanto si legge, questo nuovo progetto, che pare sia stato deciso tempo fa, prima dell’esito della sentenza, farà il giro del mondo e segnerà una ripartenza per l’influencer.

Poco a poco dunque Chiara è pronta a lasciarsi il passato alle spalle. Ma quale sarà dunque questo famoso brand che ha scelto la Ferragni come testimonial? Non resta che attendere per saperne di più in merito.

