Il classico intramontabile con Julie Andrews e Christopher Plummer festeggia un doppio anniversario e continua a incantare generazioni

Un capolavoro senza tempo

Sessant’anni e non sentirli: “Tutti insieme appassionatamente” continua a emozionare il pubblico di tutto il mondo. Rai 3 lo propone in prima serata lunedì 22 dicembre alle 21.20, celebrando un film che ha segnato la storia del cinema musicale.

Arrivato nelle sale italiane il 30 dicembre 1965, dopo il debutto americano di marzo dello stesso anno, il film racconta la storia di Maria, giovane orfana diventata novizia in convento. Il suo carattere vivace e la sua energia contagiosa convincono la madre superiora a mandarla come istitutrice ai sette figli dell’ex comandante della marina austriaca, Georg Von Rapp, rimasto vedovo.

La forza della musica e della gioia

Maria non solo conquista i ragazzi con allegria e disciplina, ma, attraverso canti e balli, riesce a toccare il cuore dell’ammiraglio Von Rapp. Il potere della musica diventa così strumento di armonia, amore e legami familiari.

Julie Andrews, regina dei musical

Dopo il trionfo mondiale con “Mary Poppins”, Julie Andrews conferma il suo ruolo iconico nel cinema musicale. Le sue interpretazioni e le melodie del film sono diventate indelebili nel cuore degli spettatori di tutte le generazioni.

Cinque Oscar e un successo storico

Uscito nel 1965, “Tutti insieme appassionatamente” conquistò cinque Oscar: miglior film, miglior regia a Robert Wise, miglior colonna sonora, miglior montaggio e miglior sonoro. Non solo un riconoscimento critico, ma anche un successo commerciale straordinario: il film divenne in breve il terzo più redditizio della storia del cinema dell’epoca.

Un anniversario speciale

Quest’anno la celebrazione è doppia: il film compie 60 anni e Julie Andrews ha da poco festeggiato i suoi 90. Al suo fianco, il cast di interpreti di talento, tra cui Christopher Plummer ed Eleanor Parker, ha contribuito a rendere questa pellicola un classico intramontabile, ancora oggi amato da grandi e piccoli.