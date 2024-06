Nella splendida cornice di Forte dei Marmi, dove le onde del mare accarezzano la sabbia dorata, sorge il Twiga, un ambiente raffinato e sognante che, da oltre dieci anni, fa risplendere l’estate italiana nel mondo. Un resort esclusivo, nato da un’idea di Flavio Briatore, che si focalizza sull’importanza di vivere momenti unici e indimenticabili in un ambiente incantevole.

Non è un caso che, dalla vicinanza a questi valori, sia nato un sodalizio con Rougj, il marchio che più ha rivoluzionato la bellezza in farmacia, portando una ventata di novità grazie ai suoi esclusivi prodotti, che uniscono glamour, qualità e rispetto delle esigenze dei clienti.

Per Rougj, la cura della propria pelle attraverso formule testate e altamente performanti è un must a cui non si può rinunciare, soprattutto quando viene esposta al sole.

Ed è proprio l’idea di unire beauty e wellness che ha spinto queste due eccellenze tutte italiane a unirsi, dando vita a una delle più interessanti collaborazioni nel settore beauty: Twiga by Rougj.

Un’esperienza esclusiva, in cui l’alto tasso di performance e sicurezza si coniuga all’utilizzo più emozionale e focalizzato su un elevato state of mind.

Una nuova linea di solari impreziosita dal tocco magico dell’oro colloidale.

La grande ambizione dietro questo progetto è quella di creare una linea beauty a 360° capace di valicare i confini nazionali, come del resto fanno già da tempo i due brand. Infatti, ciò che caratterizza Twiga by Rougj è proprio il suo respiro internazionale che combina la grande expertise di Rougj nel mondo beauty e la centralità di Twiga nel mondo del lifestyle.

“Siamo molto felici di intraprendere questa nuova operazione di co-branding con Twiga”, dichiara Antonio Pirillo, CEO di Rougj. “L’idea di coniugare funzionalità ed emozionalità è propria di entrambi i marchi, ed eravamo sicuri che sarebbe stato un’eccezionale key point per produrre qualcosa di davvero innovativo”.

“L’esclusività è da sempre nel nostro DNA”, afferma Flavio Briatore, proprietario del Twiga. “Vogliamo offrire ai nostri clienti un’esperienza che non potrebbero trovare in nessun altro posto: da oggi, grazie agli amici di Rougj, avremo la possibilità di farlo in modo ancora più unico”.

La linea consta di 5 referenze arricchite dalla presenza dell’attivatore di abbronzatura e di oro colloidale. Due solari SPF15 e SPF30, oltre che un bifasico idratante e rinfrescante ideale da abbinare a una protezione quando il caldo estivo si fa sentire.

Non poteva mancare un bifasico specifico per capelli, per proteggerli dai raggi solari e idratarli grazie a una miscela di oli perfetta per prendersi cura della propria chioma anche in estate.

Twiga by Rougj è anche composta da due prodotti dopo sole: un bifasico doposole e un kit di maschere calmanti e idratanti, perfette da applicare dopo una giornata passata sotto il sole.

Le maschere, oltre ad alleviare e ad idratare la pelle dopo l’esposizio- ne al sole, contribuiscono al prolunga- mento dell’abbronzatura.