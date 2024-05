È UFFICIALE! Annalisa e Tananai annunciano “Storie brevi”, il loro singolo estivo (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 30 Maggio 2024

Annalisa

Come anticipato da alcune voci di corridoio, adesso è ufficiale che Annalisa e Tananai duetteranno in una nuova canzone di prossima uscita. Ecco tutto quello che sappiamo sul titolo e quando esce.

Annalisa e il duetto con Tananai

Qualche giorno fa era uscita l’indiscrezione secondo la quale Tananai e Annalisa avrebbero collaborato per una hit estiva. A rilasciare il rumor era stato Mattia Buonocore sul proprio profilo Twitter e il web era letteralmente impazzito. Diversi giorni fa la cantante savonese aveva stuzzicato i fan con l’idea di una collaborazione insieme a Mahmood e invece, per quest’anno, non sarà così.

LEGGI ANCHE: Anche Alessandra Celentano è “Sexy Magica”! La maestra canta la hit di Sarah a La Volta Buona (VIDEO)

Infatti in queste ultime ore i due cantanti, tramite i rispettivi account Instagram, hanno anticipato l’uscita del loro nuovo singolo. Adesso dunque è ufficiale che canteranno insieme in un brano che si intitolerà “Storie brevi” e che uscirà il 5 giugno. L’annuncio è accompagnato anche da emoticon di quelli che sembrano due gattini.

Ovviamente i commenti sono stati pieni di gioia e di emozione, e tutti i follower non vedono l’ora di poter ascoltare il pezzo. Ricordiamo che questo verrà reso disponibile su tutte le piattaforme digitali e siamo sicuri che sarà un vero e proprio successo.

Nel frattempo Annalisa sta collezionando un record dietro l’altro grazie ai continui Dischi di Platino che conquista periodicamente con l’album “E poi siamo finiti nel vortice“. Ma non solo, perché si vocifera che nel 2025 potrebbe approdare alla co-conduzione del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti: “In molti in Rai puntano su di lei per la condizione del prossimo Festival perché conosce bene la macchina sanremese“.

Ovviamente non sappiamo cosa ci sia di vero in questo caso e dovremo attendere comunicazioni ufficiali prima di poter esserne sicuri. Per il momento non possiamo fare altro che aspettare il 5 giugno per poter finalmente sentire “Storie brevi” di Annalisa e Tananai.