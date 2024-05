Anche Alessandra Celentano è “Sexy Magica”! La maestra canta la hit di Sarah a La Volta Buona (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 30 Maggio 2024

Sapevate che Alessandra Celentano è una fan di Sarah Toscano? Lo ha dimostrato questo pomeriggio a La Volta Buona canticchiando la canzone “Sexy Magica“.

Alessandra Celentano sta facendo il giro dei programmi televisivi per promuovere il suo nuovo libro “Chiamatemi maestra“. Ieri sera è stata tra gli ospiti de La Vita in Diretta, dove ha parlato del suo rapporto con gli ex allievi:

“Assolutamente no. Io so che ho sempre ragione, sono nella ragione. Non ho mai torto. Quando fai le cose, se anche sbagli, l’importante è che tu lo faccia nella verità e nel rispetto”.

Oggi invece il pubblico l’ha potuta vedere a La Volta Buona e nel salotto di Caterina Balivo si è aperta in merito alla sua famiglia, alla malattia della madre e al rapporto con i propri fratelli. Una chiacchierata a cuore aperto che non poteva che toccare anche la carriera in televisione, con particolar riferimento ad Amici. In merito alla vittoria di quest’anno ha dichiarato simpaticamente:

“Sarah ha vinto la categoria canto e la trasmissione, poi c’è Marisol. Guarda, io sono basita. Chiaro che per me dovevano vincere Marisol e Dustin, rimango di questa opinione”.

Tuttavia Alessandra Celentano si è detta contenta della vittoria di Sarah Toscano e ha avuto solo commenti positivi sulla giovane artista, tanto che a un certo punto ha canticchiato “Sexy Magica” insieme alla band:

“Devo dire che Sarah ha un timbro di voce che a me piace tantissimo, ha fatto piacere che abbia vinto lei. Ha fatto davvero un percorso eccellente, è una bravissima ragazza. Lei è giovane, fresca, internazionale… Insomma, ci sta assolutamente”.

Il prossimo anno, con ogni probabilità, torneremo a vederla nei panni della severa insegnante di danza ad Amici 24, anche se manca l’ufficialità. Tuttavia, essendo parte della trasmissione da tantissimi anni sembra quasi impossibile la sua assenza.