Anna Pettinelli scrive una dedica sotto un emozionante video di Mew: “Ti sceglierei altre mille volte”

Nicolò Figini | 30 Maggio 2024

Amici 23

Anna Pettinelli ha scritto un commento sotto un video pubblicato da Mew, ex allieva di Amici 23. Ecco qual è stato il motivo e che cosa le ha detto.

Chi ha seguito Amici 23 da settembre fino alla fine conosce molto bene la storia di Mew, ex allieva che ha deciso di abbandonare il talent dopo appena qualche mese. Il motivo, come ha spiegato lei stessa in seguito, stava nel fatto che la sua depressione era tornata a farle visita e per affrontare al meglio il problema ha preferito, a malincuore, lasciare la scuola.

In seguito è tornata come ospite in una puntata del pomeridiano portando un suo singolo e ha ottenuto un grande successo. Inoltre, le due professoresse che aveva subito colpito – Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini – in qualche modo le sono state sempre accanto per sostenerla, anche da distante.

Mew ha fatto il suo ingresso nella scuola di Canale 5 voluta a entrambe, ma alla fine ha scelto come sua insegnante Lorella. Tuttavia la Pettinelli l’ha sempre trovata molto brava e non ne ha mai fatto mistero. Non sorprende quindi che di recente abbia scritto un commento molto dolce sotto un suo video.

Qui sotto possiamo vedere la foto della clip pubblicata sui propri spazi social in cui canta “Gimme Love” di Sia, brano già proposto proprio ad Amici. Anna Pettinelli ha scritto in descrizione quanto segue: “Ti avevo scelto la prima volta che ti ho sentita e ti sceglierei altre 1000. Sempre straordinaria“. La giovane cantante le ha risposto con l’emoticon di un cuore in segno di gratitudine.

La dedica di Anna Pettinelli a Mew

Un messaggio e un momento condiviso davanti a tutti i fan, che hanno colto l’occasione per sommergere il post di like e altri commenti positivi.