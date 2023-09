Chi è Uğur Güneş, Yilmaz di Terra Amara? Età e fidanzata

NEWS

Andrea Sanna | 21 Settembre 2023

Chi è

Celebre in Turchia prima (e poi in Italia) per il ruolo di Yilmaz Akkaya in Terra Amara, conosciamo meglio chi è Ugur Gunes: dall’età e altezza, per passare alla fidanzata e vita privata, la carriera e i premi e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Ugur Gunes

Nome e Cognome: Ugur Gunes (in turco si scrive Uğur Güneş)

Data di nascita: 10 novembre 1987

Luogo di nascita: Ankara (Turchia)

Età: 35 anni

Altezza: 1 metro e 81 centimetri circa

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Ugur è un attore

Fidanzata: Ugur è single

Figli: Ugur non dovrebbe avere figli

Tatuaggi: Ugur non dovrebbe avere tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @ugurnesofficial

Ugur Gunes età, altezza e biografia

Quanti anni ha Ugur Gunes, Yilmaz di Terra Amara? Dalla biografia dell’attore sappiamo che è nato il 10 novembre 1987 ad Ankara (in Turchia). La sua età oggi è di 35 anni. È del segno zodiacale dello Scorpione.

Sappiamo qual è l’altezza di Ugur Gunes? L’attore è alto 1 metro e 81 centimetri per un peso pari a 75 kg.

Dove vive Ugur Gunes? L’attore dovrebbe vivere in Turchia.

Vita privata: Yilmaz di Terra Amara ha una fidanzata?

Non si conosce granché a proposito della vita privata di Ugur Gunes. Non sappiamo dirvi nulla sui genitori di Ugur e tantomeno non ci sono informazioni su una ipotetica fidanzata.

L’attore Ugur Gunes si è sempre professato single ed è estremamente geloso della sua vita lontana dai riflettori. Spesso sono emersi pettegolezzi e non sono mancati i flirt a lui attribuiti. Si è parlato di una presunta frequentazione con Hilal Altınbilek, attrice che interpreta Züleyha in Terra Amara. Successivamente è stato accostato anche alla cantante Reyhan Cansu. In entrambi i casi però non è mai arrivata alcuna conferma.

Nel settembre 2023 durante l’ospitata a Verissimo Ugur Gunes ha ribadito di non essere fidanzato. In una donna cerca l’empatia, la maturità e la sicurezza, ma non vorrebbe una persona egocentrica al suo fianco.

Dove seguire Ugur Gunes: Instagram e social

Facebook e Instagram sono le principali piattaforme dov’è possibile seguire Ugur Gunes di Terra Amara. Il primo account è però meno aggiornato rispetto al secondo.

Sui suoi social l’attore pubblica per la maggiore cose inerenti al suo lavoro. Da Instagram però notiamo che tiene molto al proprio fisico (e le foto hanno fatto il pieno di like e commenti). In generale notiamo che ama viaggiare e andare a cavallo ed è spesso stato in Italia. Oltretutto è amante degli animali.

Sono poche le immagini della vita privata che condivide con i propri fan.

La carriera

E della carriera di Ugur Gunes, Yilmaz di Terra Amara, cosa sappiamo? Si è avvicinato alla recitazione durante il periodo delle scuole superiori.

Ha frequentato pian piano i primi corsi dell’Ankara Art Theatre e dopo la Laurea in storia, geografia e lingue ha approfondito la recitazione. Ha studiato infatti presso l’Università di Hacettepe.

Successivamente si è trasferito a Istanbul e ha iniziato la carriera di interprete. Il suo debutto è arrivato nel 2011 nella fiction Yeniden Başla conosciuta in America con il titolo “Start Again”.

Ha svolto diversi personaggi secondari e nel 2014 l’attore ha preso una parte in “Diriliş Ertuğrul”, una serie che racconta le origini dell’impero ottomano. Questo gli è valso il premio di Miglior Attore dell’anno e ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero della Gioventù di Ankara. In generale comunque ha ottenuto diversi riconoscimenti.

Tra gli ultimi, nel 2022, segnaliamo la vittoria come Miglior Attore turco con la serie TV Terra Amara. Sempre lo show gli ha regalato altre soddisfazioni.

Nel 2023 Ugur Gunes è arrivato in Italia per l’ospitata a Verissimo.

Film e serie TV

In carriera Ugur Gunes non ha ricoperto solo il ruolo di Yilmaz in Terra Amara. Ecco i film al cinema che l’hanno visto protagonista:

Şeytan-ı Racim, regia di Arkin Aktaç (2013)

Tamam mıyız?, regia di Cagan Irmak (2013)

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, regia di Özer Feyzioglu (2019)

Serçenin Gözyaşı, regia di Aysun Akyüz (2023)

Dumlupınar: Vatan Sağolsun, regia di Can Ulkay (2023)

Tra le serie e le mini serie TV dove Ugur Gunes ha recitato vediamo invece:

Yeniden Başla (2011)

Urfalıyam Ezelden (2014)

Diriliş Ertuğrul (2015-2016)

Seddülbahir 32 Saat (2016)

İsimsizler (Fatih Keskin) (2017)

Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) – (2018-2021)

Kanunsuz Topraklar (2021-2022)

Al Sancak (2023)

Ugur Gunes Yilmaz di Terra Amara

Dal 2018 al 2021 è arrivata la vera svolta per la carriera di Ugur Gunes. L’attore è stato infatti protagonista della terza stagione di Terra Amara.

Nello show ha interpretato il ruolo di Yilmaz Akkaya. Questo gli è valso un importante premio: il Golden Lens Award.

Al Sancak

Trasmesso su TRT 1 dal 19 gennaio 2023, Ugur Gunes è stato protagonista del serial televisivo drammatico, Al Sancak.