Vincenzo Chianese | 31 Luglio 2023

Il duetto di Ultimo e Cesare Cremonini

È stato un mese decisamente intenso questo per Ultimo. Il cantautore romano infatti ha tenuto tre concerti eventi allo Stadio Olimpico di Roma e due al San Siro di Milano, registrando naturalmente tutti sold out. Nel corso delle cinque serate, il cantante ha proposto tutti i suoi più vecchi successi, per poi presentare le canzoni del suo ultimo album in studio, Alba. Non sono mancate anche le sorprese. Niccolò infatti ha fatto ascoltare un brano inedito, Paura Mai, che è stato anche rilasciato su tutte le piattaforme streaming. Come se non bastasse in questi giorni Moriconi ha annunciato nuove date negli stadi italiani, che si terranno nell’estate 2024.

Nel mentre nelle ultime ore il cantautore si è mostrato sui social in compagnia di Cesare Cremonini, e a sorpresa i due hanno cantato insieme. Gli artisti infatti si sono esibiti sulle note della celebre Marmellata n25, e in breve il video del duetto ha fatto il giro del web.

Pochi giorni fa intanto è stato annunciato che Ultimo ha venduto ben 342.532 biglietti per i concerti che si sono svolti in queste settimane. Il cantante così ha commentato questo importante traguardo, affermando:

“Vorrei abbracciare tutti i 342.532 e in un certo senso è come se lo avessi fatto. Se un ‘vecchio pazzo che parla alle persone’ un giorno mi avesse detto che solo tra Roma e Milano avrei suonato per oltre 300.000 persone avrei sorriso e detto ‘dai non scherzare’. Ho la mente piena di immagini, flash, pianti, risate. Abbiamo saltato, ballato…abbiamo sorriso e abbiamo pianto…perché la vita non è sempre facile ed è giusto lasciarsi andare ogni tanto. Torno a casa già con un pizzico di nostalgia. Ma sorrido, perché un anno passa, mentre la nostra voglia di emozionarci insieme, quella no. Quindi vi stringo forte tutti, ci vediamo l’estate prossima. Abbiamo vinto noi”.