Vincenzo Chianese | 31 Luglio 2023

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli insieme a Capri

Sono ormai anni che Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo. I due ex Vipponi del Grande Fratello Vip 5 tuttavia solo pochi mesi fa hanno vissuto un periodo di crisi, che per fortuna si è risolto nel migliore dei modi. Da quel momento la coppia non si è più separata e da allora continua a mostrarsi sui social complice, felice e innamorata. In queste ore intanto proprio Pierpaolo ha festeggiato il suo compleanno e per l’occasione i due hanno deciso di trascorrere un weekend d’amore a Capri. Su Instagram nel mentre è arrivata una dolce dedica da parte di Giulia, che ha postato un filmato insieme a Pretelli, per poi aggiungere:

“Vorrei, vorrei esaudire tutti i sogni tuoi. Buon compleanno amore mio, tu sai”.

Nel mentre come ben sappiamo in questi ultimi giorni sul web si è parlato molto di Giulia Salemi. L’influencer infatti ha annunciato che non farà parte del cast del prossima edizione del Grande Fratello, in partenza su Canale 5 a settembre, e che dunque non tornerà a curare la parte social del reality show. Tuttavia Giulia ha rivelato che nelle prossime settimane si dedicherà a diversi nuovi progetti, tra cui anche un format in compagnia di Pierpaolo Pretelli, oltre che alla nuova edizione di Salotto Salemi. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Mi dedicherò alla terza edizione di ‘Salotto Salemi’, il format da me ideato dedicato al mondo del make up, che faremo diventare gigante. E poi mi dedicherò a un progetto su cui con Pierpaolo e il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà ‘Casa Prelemi’. A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti”.