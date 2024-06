Ultimo, grave incidente per una coppia dopo il suo concerto a Napoli: l’appello dei fan (VIDEO)

NEWS

Nicolò Figini | 12 Giugno 2024

Una coppia che stava tornando dal concerto di Ultimo a Napoli è stata vittima di un grave incidente. Ecco che cosa è accaduto e l’appello da parte dei fan del cantante.

L’incidente dei fan di Ultimo

Come sappiamo Ultimo è impegnato in un nuovo tour degli Stadi di tutta Italia e in questi giorni si trova a Napoli per portare a termine le date nella città campana. A volte succede che i presenti siano testimoni di eventi gioiosi come le proposte di matrimonio, mentre in altri casi si parla di eventi più tragici.

Questo è il caso di Sara e Vincenzo De Nittis, che sono stati vittime di un incidente stradale mentre tornavano a casa in Puglia. Pare che la notte del concerto la coppia si fosse fermata a dormire in città per poi ripartire con calma il giorno dopo. Purtroppo, però, in mattinata il frontale tra una moto e una macchina ha messo fine alla vita del ragazzo di 35 anni, come riporta anche il dito Foggia Today.

La fidanzata è stata invece trasportata al Policlinico Riuniti di Foggia dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Dai dettagli emersi sappiamo che Sara e Vincenzo stavano insieme da tempo, erano molto innamorati e avevano messo al mondo un bambino. Il Sindaco di Peschici, Comune in cui abitavano, ha indetto lutto cittadino rilasciando un comunicato:

“La nostra comunità è profondamente scossa da questa perdita improvvisa e dolorosa. In questo momento di grande dolore, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità. Esprimiamo la nostra più sentita vicinanza e sostegno.”

Anche i fan di Ultimo hanno voluto far sentire la propria voce e, come vediamo dal video qui sotto, hanno lanciato su TikTok un appello al cantante. Hanno voluto informarlo sulla vicenda così che possa mandare a Sara e al compianto Vincenzo un pensiero e una dedica dal palco. Al momento l’artista non ha ancora commentato, ma siamo sicuri che se lo vedrà non rimarrà con le mani in mano.

Nell’attesa di una risposta di Ultimo ci teniamo a dire che tutti noi di Novella 2000 porgiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti i cari di Vincenzo e auguriamo una pronta guarigione a Sara.