Chi è Garance Authié presunta fiamma di Fedez? Età, altezza e Instagram

Andrea Sanna | 12 Giugno 2024

Chi è

Balzata alla cronaca per la sua vicinanza a Fedez, scopriamo chi è la presunta nuova fiamma, Garance Authié: dall’età all’altezza per passare alla vita privata e dove seguirla sui social e Instagram.

Chi è Garance Authié

Nome e Cognome: Garance Authié

Data di nascita: 2004

Luogo di nascita: Francia

Età: 20 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: Non conosciamo il peso

Segno zodiacale: Non sappiamo il suo segno zodiacale

Professione: modella e influencer

Fidanzato: la presunta nuova fiamma è Fedez (ma non è confermato)

Tatuaggi: Garance non dovrebbe avere tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @garance.zl

Garance Authié età, altezza e biografia

Quanti anni ha e come si chiama la presunta fiamma di Fedez? Il suo nome è Garance Authié e la sua età è di 20 anni. La modella è nata in Francia ma non conosciamo la data completa e il luogo preciso anche se dovrebbe essere nata a Parigi.

Quanto è alta? L’altezza di Garance Authié è di 1 metro e 80 circa, ma non sappiamo il peso.

Terminati i suoi studi, Garance si è dedicata al lavoro di modella e di influencer, come vedremo in seguito.

La vita privata

Ma ora passiamo alla vita privata di Garance Authié.

Non ci sono dettagli e informazioni legate al suo passato e alla sua vita lontana dal mondo dello spettacolo. Nonostante ciò, però Garance Authié ha fatto parlare di sé a maggio 2024 per la sua paparazzata insieme a Fedez (che ha chiuso con Chiara Ferragni) al Gran Premio di Monaco.

Per la prima volta i due sono stati pizzicati insieme e, successivamente, anche il settimanale Chi ha dedicato un servizio alla presunta neo coppia. Secondo Very Inutil People, però, il primo avvistamento tra l’ex di Chiara Ferragni e Garance Authié risalirebbe a marzo Courcheval, poi a Parigi, a Miami e al Coachella.

Stando a quanto riporta Fabrizio Corona la conoscenza tra Fedez e Garance Authié sarebbe nata invece al Festival musicale di Coachella. I due però non hanno mai confermato o smentito.

Sappiamo quanti anni di differenza ci sono tra Garance Authié e Fedez? L’età di quest’ultimo è di 34 anni. La modella e il rapper quindi si passano ben 14 anni.

Tra le passioni di Garance Authié dovrebbe esserci la musica. Da piccola ha imparato a suonare piano e chitarra. È anche amante di sport e animali e pratica equitazione.

Dove seguire Garance Authié: Instagram e social

C’è modo di poter seguire sui social network Garance Authié? La risposta è sì. La modella e influencer è presente su Instagram, dove conta oltre 60.000 follower. Qui troviamo foto e video, che si tratti di post dedicati a dei brand per cui posa oppure, semplicemente, di selfie.

Le foto di Garance Authié su Instagram

Sbirciando su Facebook e Twitter abbiamo trovato dei profili, ma non abbiamo certezza effettiva appartengano a lei o se si tratta di alcuni fake. Per chi volesse, però, è presente anche su TikTok dove pubblica diversi contenuti video, da sola o in compagnia.

Sui suoi social Garance Authié non ha mai parlato della presunta frequentazione con Fedez, anche se qualche sua foto ha lasciato pensare ci sia una frequentazione in corso. Peraltro anche il rapper di tanto in tanto ha lasciato alcuni like. Ogni tanto nelle storie Instagram di Fedez sono comparsi alcuni scatti in cui è presente la modella.

Carriera

Per quel che riguarda la carriera nel mondo della moda Garance Authié ha iniziato a sfilare quando aveva 9 anni. Oggi è seguita da due agenzie, una parigina e una spagnola.

A Crush ha raccontato delle sue passioni tra cinema, danza, equitazione e sport acquatici: “A 19 anni ero combattuta tra intraprendere la carriera di modella e l’idea di tuffarmi nel mondo della finanza. Per ora sto gettando le basi per entrambe le opzioni e solo il tempo lo dirà!”

Sempre per quanto riguarda la sua carriera sappiamo che Garance Authié è iscritta alla IE Business School di Madrid. Si tratta dell’Università con corsi di specializzazione in management e finanza.

In carriera ha posato per diversi brand e nel 2024 l’abbiamo vista protagonista di alcuni fashion show a Cannes. Si vocifera peraltro che sia uno dei volti del videoclip di Fedez ed Emis Killa. Pare tra l’altro che sia contesa tra alcuni reality TV.