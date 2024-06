Endless Love anticipazioni 16 giugno: Kemal salva Emir (che finisce nei guai), poi scappa con Nihan

NEWS

Andrea Sanna | 15 Giugno 2024

Endless Love

Ecco qui a seguire tutte le anticipazioni di Endless Love. Scopriamo cosa succederà in questo attesissimo episodio!

Anticipazioni Endless Love 16 giugno

Endless Love va in onda… anche la domenica! Quali sono le anticipazioni di questo imperdibile appuntamento? Vediamo cosa prevede la trama.

Kemal ha un piano, ma prima di attuarlo è deciso a fare in modo che suo fratello Tarik e sua sorella Zeynep facciano pace. Nihan nel mentre dopo la caduta dal balcone si trova ancora in ospedale, mentre la stampa parla di tentato suicidio e sparla della sua vita privata. Lei però non vuole dare importanza ai pettegolezzo. Emir dunque contata il direttore della rivista e smentisce quanto scritto dai giornalisti.

La trama di Endless Love procede con Emir e Kemal che si affrontano in miniera. Una sfida verbale tra i due. A un certo punto Emir estrae una pistola, Kemal reagisce e improvvisamente una frana travolge il rivale. Questo sembra quasi decretare la sconfitta di Emir, ma Kemal riesce a salvarlo.

Una settimana dopo Nihan viene dimessa dall’ospedale e con una scusa Leyla riesce a separare Nihan da Emir e porta sua nipote all’eliporto. Lì ad attenderli un elicottero dove Kemal è pronto per la loro fuga verso la libertà! Emir si accorge dell’assenza di sua moglie e di quanto accaduto e per questo ingaggia il suo esercito per cercarli.

Le anticipazioni di Endless Love informano ancora che Vildan non è per nulla convinta dalla gravidanza di Zeynep e ha intenzione di smascherarla. Come? Contatta degli infermieri per farle un prelievo e dimostrare al figlio Ozan che sua moglie è bugiarda e non è incinta. Dall’altra parte per quanto preoccupata per Ozan, Nihan è felice di stare accanto a Kemal. E proprio quest’ultimo pare aver attuato un piano anche per il ragazzo, di modo da liberarlo da Emir.

Kemal e Nihan si trovano in un posto segreto dove trascorrono dei bei momenti insieme. Guai in vista per Emir. L’imprenditore è alle prese con l’Antitrust, inviato da Kemal per rallentare l’inseguimento. Anche Asu scopre da Hakki che Kemal e Nihan sono scappati insieme. Piena di rabbia e dolore la ragazza giura vendetta verso Emir. Anche Onder e Vildan scoprono che entrambi i figli sono scappati, dopo una lettera inviata da Ozan. Vildan vorrebbe rivelare il contenuto a Emir, ma Onder la convince a non farlo.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Quando va in onda Endless Love? Tutti i giorni abbiamo dei nuovi episodi dal lunedì alla domenica. Dove? Su Canale 5. Ecco gli orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

Endless Love quanti episodi conta e quante stagioni ha? La serie TV turca è ambientata in Turchia e gode di due stagioni da 35 e 39 episodi.

Dove vederlo in TV e streaming

Su Canale 5 e Mediaset Infinitypotete vedere Endless Love in TV e streaming (in italiano).

Mediante la piattaforma c’è modo di seguire ogni puntata in diretta o in un secondo momento. Ogni episodio è accompagnato da una trama, che ci dà modo di scoprire anche come finisce Endless Love.

A domani con nuove anticipazioni della serie turca.