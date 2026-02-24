Trentasei anni, tre locali e un’app di consegne a domicilio capace di competere con le multinazionali più affermate.

Umberto Carriera, imprenditore della ristorazione pesarese di origini pugliesi, rappresenta una figura professionale moderna, ancora poco diffusa in Italia: quella di chi crea, sviluppa e gestisce attività enogastronomiche con una visione imprenditoriale strutturata, orientata a business, numeri, investimenti e strategie di crescita.

Il successo dei suoi locali riflette l’evoluzione del settore: format differenti, accessibili a pubblici diversi, ma accomunati da un’elevata qualità che ha consentito a Carriera e al suo staff di conquistare riconoscimenti e citazioni su riviste autorevoli.

Molti i volti noti passati dai suoi ristoranti: dal campione della MotoGP Pecco Bagnaia a Vittorio Sgarbi, dal vicepremier Matteo Salvini al comico Giuseppe Giacobazzi, fino al cantautore Lucio Corsi.

Nel 2024, inoltre, Carriera e la sua squadra hanno curato l’offerta gastronomica dedicata agli artisti del Festival di Sanremo.

«Sono convinto che sia molto più produttivo analizzare costi, tendenze di mercato e sostenibilità economica dell’impresa piuttosto che restare chiusi diciotto ore al giorno nel proprio ristorante. Lavoro in questo settore da oltre dieci anni e, negli ultimi quattro, ho scelto di fare un passo di lato per acquisire nuove competenze: una decisione che ha fatto decollare il mio business».

I bilanci delle sue società confermano una crescita costante, con un incremento dell’utile annuale compreso tra il 10 e il 15 per cento, in controtendenza rispetto a molti operatori del settore.

Accanto all’impegno professionale, Carriera coltiva diverse passioni. I suoi profili social raccontano viaggi in famiglia, l’amore per il calcio, il vino e l’orologeria.

«Le mie priorità – conclude – restano sempre famiglia e lavoro, seguendo una regola precisa: prima quello che devi fare, poi quello che puoi fare e, infine, quello che vuoi fare».

