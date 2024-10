Nella notte un concorrente ha spiazzato il pubblico del Grande Fratello all’ascolto. Durante una confidenza con il coinquilino, ha dichiarato: “Io bestemmio tantissimo, non parlo così”.

Grande Fratello, un concorrente spiazza tutti

Nel post puntata Tommaso Franchi si è ritrovato in giardino a scambiare quattro chiacchiere con il coinquilino Lorenzo Spolverato. Il concorrente del Grande Fratello, che ieri sera ha ricevuto diverse critiche, ha avuto modo così di confrontarsi con il suo compagno d’avventura e spiegare il suo punto di vista.

LEGGI ANCHE: Beatrice Luzzi si scaglia contro le Non è la Rai: “Dovete moderarvi, anche meno”

Dalla sua Tommaso ha ammesso di non amare particolarmente questo muoversi in gruppo e stare lì a “spettegolare” tutto il tempo. Non si sente troppo nel suo, anzi. Lorenzo si è detto d’accordo nel momento in cui vorrebbe coltivare delle amicizie e dei rapporti da portarsi poi anche fuori dalla Casa del Grande Fratello.

Nonostante le distanze che ci sono state tra loro, Tommaso e Lorenzo hanno avuto modo di scambiare i propri pensieri e confrontarsi su quanto succede all’interno delle quattro mura del loft più spiato d’Italia. Nel corso della conversazione poi il Franchi ha anche confidato di provare del fastidio quando si parla di lui e Maria Vittoria in puntata, dato che tra loro non c’è nulla. Per questo lui si chiude. In ogni caso Lorenzo gli ha consigliato di essere il più diretto possibile, specialmente con lei, così da evitare equivoci.

Ma ad attirare maggiormente l’attenzione in tutto il discorso, sebbene sia molto più ampio, è stata una frase detta da Tommaso. Al Grande Fratello il giovane idraulico ha confessato: “Io non parlo così… io bestemmio tantissimo….”, ha detto a bassa voce per non farsi sentire. È bene precisare che non vi è stata alcuna frase di troppo da parte del concorrente. Semplicemente ha appunto spiegato come si stia trattenendo dal dire parolacce o frasi che possano infastidire.

Chiaramente Tommaso Franchi è ben consapevole che in un contesto come quello del Grande Fratello è importante e necessario moderare il linguaggio. Altrimenti la squalifica è dietro l’angolo!