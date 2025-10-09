Selena Russo ha conquistato la fascia Miss Seiseta a Miss Grand International Italy e reciterà in un docufilm per Amazon Prime. Modella trentenne, con una carriera piena di successi in Italia e all’estero, è appassionata anche di arte, auto di lusso e numismatica. Tra i tanti titoli vinti spiccano Miss Golden Italia 2023 e Miss Bellissima International, che l’hanno consacrata a livello internazionale.

Successo per Selena Russo, Miss Seiseta

Altro concorso, altro successo per Selena Russo.

Si è aggiudicata la fascia sponsor Miss Seiseta al concorso Miss Grand International Italy, la cui finale si è tenuta il 14 settembre a Cinecittà World, presso il Teatro 1, e che ha visto come presentatori Nicola Santini e Stefania Orlando.

Inoltre, nelle giornate precedenti, è stata scelta per girare un docufilm per Amazon Prime che uscirà in Germania in lingua tedesca con sottotitoli in italiano, e anche per uno spot pubblicitario di Playamar, esposto sul grande schermo del Teatro 1.

Trent’anni, ossolana, Selena Russo è una modella professionista con alle spalle una vita in passerella e un altissimo numero di riconoscimenti e premi ottenuti sia in Italia sia all’estero. Vanta anche la partecipazione a diversi programmi TV, ospitate alla Biennale di Venezia e Cannes, charity dinner a Montecarlo e Cannes, e spot pubblicitari. Sicura di sé, determinata e ambiziosa, ancora una volta ha saputo emergere.

«Ogni concorso per me è una sfida – afferma Selena – e portare a casa un risultato è una conferma del mio valore. Amo ciò che faccio e amo la moda, grazie anche al mio fisico che non passa di certo inosservato e ben si presta a questo lavoro. Ho tanti obiettivi da raggiungere e sono sicura che ci riuscirò».

Oltre alla moda, un’altra sua passione è quella per le auto di lusso e la numismatica.

«L’arte – continua – è la mia seconda casa, il luogo in cui mi sento a mio agio, potrei stare ore ad ammirare alcune opere e a godere delle emozioni che mi suscitano».

Lungo è però l’elenco dei titoli riconosciuti a Selena:

Miss Golden Italia 2023 , che le ha permesso di accedere alla gara per il titolo di Miss Golden Universe in Ecuador nel 2024

, che le ha permesso di accedere alla gara per il titolo di in Ecuador nel 2024 Miss Star Model Universe Italia 2023 , con finale a Guayaquil

, con finale a Miss Star Model Universe

Miss Mejor Pasarela 2023

Miss Bellissima International 2023, con tanto di trofeo e corona, che l’ha definitivamente consacrata come modella internazionale.

A cura di Mattia Pagliarulo.