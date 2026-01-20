Alcuni mesi fa Whoopi Goldberg ha annunciato di essere entrata nel cast di Un posto al sole. Ma quando vanno in onda le puntate con la celebre attrice? Adesso abbiamo una risposta.

Whoopi Goldberg sta per arrivare in Un posto al sole

Pochi mesi fa è arrivata una notizia inaspettata per tutti i fan di Un posto al sole. Con un post pubblicato sui suoi profili social, Whoopi Goldberg ha annunciato di essere entrata ufficialmente nel cast della celebre soap opera Rai, in onda da ormai 30 anni. Queste le dichiarazioni dell’attrice, che nel giro di poche ore hanno fatto il giro del web:

“Buon pomeriggio e buonasera, volevo fermarmi solo per dirvi che quanto sono felice di unirmi al cast di Un posto al sole. Loro sanno che è una pazza idea e lo sono anche io. Ma è una cosa meravigliosa da fare e non vedo l’ora. Sono emozionata e so che il mio italiano non è perfetto ma troveremo una soluzione. Ci vediamo in TV”.

Poco dopo così l’attrice è arrivata sul set e ha registrato tutte le sue scene, che finalmente a breve vedremo trasmesse in tv. Ma quando vanno in onda le puntate di Un posto al sole con Whoopi Goldberg? Adesso, a distanza di mesi, abbiamo una risposta e una data ufficiale. Lunedì 26 gennaio la protagonista di Sister Act farà il suo arrivo nella soap opera e di certo ne vedremo di belle.

Che ruolo avrà Whoopi Goldberg

Ora che sappiamo quando vanno in onda le puntate di Un posto al sole con Whoopi Goldberg, andiamo a scoprire che ruolo avrà nella soap opera. L’attrice, che sarà presente in ben 20 episodi, vestirà i panni di un nuovo personaggio che si chiamerà Eleonor Price.

Stando alle anticipazioni emerse, il ruolo della Goldberg non sarà solamente una presenza scenica, ma porterà una ventata di aria fresca e tantissime novità. Eleonor infatti rivoluzionerà le dinamiche e le relazioni tra i personaggi e di certo non mancheranno i colpi di scena.

Appuntamento dunque con la prima puntata a lunedì 26 gennaio.

