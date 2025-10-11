Rai e Comune starebbero valutando un grande evento musicale estivo a Sanremo nel 2026, in stile Festival

La Rai potrebbe tornare a Sanremo anche d’estate, con un grande evento musicale previsto per il 2026. A rilanciare l’ipotesi è Sanremo News, parlando di uno spettacolo in stile “Sanremo Estate”. Tutto però è ancora in fase di studio.

Sanremo estate? La Rai ci pensa

Il Festival di Sanremo potrebbe presto non essere l’unico grande evento Rai legato alla città dei fiori. Come riportato da Sanremo News, l’estate 2026 potrebbe segnare il ritorno di un appuntamento musicale targato Rai anche nei mesi caldi, in aggiunta al classico Festival di febbraio.

Il progetto, ancora in fase embrionale, è al centro di valutazioni da parte dell’amministrazione comunale e dei vertici Rai. Si parla di un evento che potrebbe riportare a Sanremo l’atmosfera dei grandi show musicali estivi degli anni ’90 e 2000, con palchi all’aperto, artisti di richiamo nazionale e internazionale e dirette televisive su Rai 1 in prima serata.

Secondo le anticipazioni di Sanremo News, “il Capodanno 2026 e la grande serata musicale che la Rai metterà in scena la prossima estate” sarebbero i due eventi principali su cui l’assessorato al turismo del Comune sta lavorando. In particolare, l’idea di una “Sanremo Estate” sembra la più suggestiva tra le ipotesi al vaglio.

Tra le location possibili spuntano nomi noti agli eventi cittadini: Pian di Nave è la più accreditata, ma si valutano anche piazzale Carlo Dapporto o l’area riqualificata di Portosole, dove sorgeva l’ex “ecomostro”. L’obiettivo? Offrire un palco imponente e scenografico, perfettamente integrato alle esigenze televisive, per uno spettacolo estivo capace di attrarre turisti e telespettatori.

Nulla è confermato, ma l’interesse c’è. Se la manifestazione estiva dovesse diventare realtà, Sanremo rafforzerebbe ulteriormente il suo ruolo di capitale italiana della musica, legando il proprio nome non solo al Festival di febbraio, ma anche a un nuovo format estivo tutto da scoprire.

Per ora, resta un’idea. Ma una cosa è certa: Rai e Comune vogliono fare sul serio!