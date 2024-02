Ecco chi ha vinto Una voce per San Marino e andrà all’Eurovision

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2024

Eurovision 2024 Una voce per San Marino

Chi ha vinto Una voce per San Marino e andrà all’Eurovision Song Contest 2024. Ecco chi ha trionfato in finale

La finale di Una voce per San Marino ci ha finalmente rivelato chi ha vinto la kermesse canora e andrà a rappresentare lo Stato all’Eurovision Song Contest 2024.

I Megara vince Una voce per San Marino

Stasera è andata in onda l’attesa finale di Una Voce per San Marino. Un sabato sera che ha avuto inizio alle 20:30 presso il Teatro Nuovo Dogana. La serata condotta da Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto ed è stata impreziosita da una special guest d’eccezione come Riccardo Cocciante. Non sono mancati anche i vincitori della passata edizione. Ma chi ha vinto stasera? Prima abbiamo visto la classifica dalla 17esima al quarto posto:

17 – Pago

16 – Dez

15 – Kida

14 – Wlady feat. Corona, Ice MC and Dj Ja d

d 13 – Aaron Sibley

12 – Daudia

11 – Masala & Foresta

10 – Jalisse

9 – Mate

8 – XGiove

7 – Dana Gillespie

6 – Marcella Bella

5 – Booom!

4 – Aimie Atkinson

A giocarsi la vittoria quindi Loredana Bertè, La Rua e i Megara. A vincere la manifestazione Una voce per San Marino sono i Megara. Al secondo posto Loredana Bertè, mentre al terzo gradino del podio troviamo i La Rua.

Una serata nella quale tra i finalisti sono balzati particolarmente all’occhio ovviamente anche i nostri Loredana Bertè, i Jalisse, Marcella Bella e ancora Pago e i La Rua. Tra i 17 finalisti si è nascosto il vincitore di Una Voce per San Marino pronto a rappresentare lo Stato all’Eurovision Song Contest 2024.

E ora che abbiamo certezza effettiva che a vincere sono i Megara, possiamo confermare che entra di diritto tra i rappresentanti che si andrà a sfidare con gli altri Paesi in gara. Per l’Italia, per esempio, ci sarà Angelina Mango, che ha vinto il Festival di Sanremo 2024 con il brano La Noia.