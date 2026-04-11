Stagione dopo stagione il rosa è uno di quei colori che non passa mai di moda ed è perfetto per una manicure super elegante e super chic. Vediamo insieme alcune idee per le unghie rosa da cui prendere ispirazione.

Unghie rosa, eleganti e chic: le manicure di tendenza per il 2026

La nail art è un modo creativo per esprimere il proprio stile ogni giorno. Se c’è un colore che non passa davvero mai di moda ed è perfetto da indossare in ogni stagione è il rosa, delicato, elegante, chic e, soprattutto, caratterizzato da una vasta gamma di tonalità. Anche per questo 2026 puntare dunque sulle unghie rosa è la scelta top da fare per stare in linea con le tendenze.

Unghie rosa: le tonalità stagione per stagione

Prima di vedere insieme qualche idea di nail art rosa è bene capire su quali tonalità puntare, stagione dopo stagione:

Estate : è d’obbligo puntare su tonalità vivaci, che richiamino proprio la stagione che si sta vivendo, come i rosa pop e neon o i rosa corallo (colore perfetto da sfoggiare al mare).

: è d’obbligo puntare su tonalità vivaci, che richiamino proprio la stagione che si sta vivendo, come i rosa pop e neon o i rosa corallo (colore perfetto da sfoggiare al mare). Autunno : per la stagione autunnale si passa alle tonalità pastello, dai rosa cipriati ai rosa legno.

: per la stagione autunnale si passa alle tonalità pastello, dai rosa cipriati ai rosa legno. Inverno : durante i mesi più freddi le tonalità di rosa si vestono di sfumature più calde e più avvolgenti, come il rosa satinato.

: durante i mesi più freddi le tonalità di rosa si vestono di sfumature più calde e più avvolgenti, come il rosa satinato. Primavera: come in autunno, le tonalità da preferire sono le tonalità pastello, soprattutto nella loro versione lattiginosa e le tonalità nude.

Bene, adesso siete pronte per qualche idea di nail art rosa da provare subito!

Unghie rosa eleganti 2026: le idee più belle da copiare subito

Dopo aver dato un rapido sguardo a quelle che sono le tonalità perfette di rosa stagione dopo stagione, possiamo andare a vedere insieme qualche idea di nail art da cui potete prendere ispirazione per la vostra manicure:

Polka dots rosa e bianchi: i pois sono un grande classico che funziona sempre. Non ci sono limiti alla fantasia, i polka dots possono infatti essere realizzati con lo smalto, con perline o glitter. Il consiglio? La forma dell’unghia che valorizza al massimo questo stile è quella a mandorla, per un risultato super chic che difficilmente passerà inosservato.

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French manicure rosa: la French manicure è già di per sé sinonimo di eleganza. Le tendenze invitano però a osare su una French manicure bicolore. Un esempio? Il rosa bubblegum e il rosa acceso, in pieno stile Barbie.

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Motivi floreali: per la primavera e l’estate un tocco flower è quello che ci vuole per rallegrare la vostra manicure. Dai design minimalisti e raffinati, alle versioni più audaci e creative, perfette per chi vuole distinguersi.

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Unghie sfumate: le unghie sfumate rappresentano il modo migliore per indossare più tonalità del vostro colore preferito ma, nel nostro caso, del rosa.

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Unghie glitter: si può scegliere tra il classico French sfumato con brillantini passando per una scelta più audace con paillettes.